SETTE VOLTI NUOVI PER LA STAGIONE 2013/2014
di Redazione
15/07/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*SETTE VOLTI NUOVI PER LA STAGIONE 2013/2014*
*Roma* – Sono sette i nuovi giocatori che, nella prossima stagione,
vestiranno la maglia color cremisi delle Fiamme Oro. Tutti atleti
provenienti da squadre dell’Eccellenza chiamati a rinforzare i ranghi del
team della Polizia di Stato, sia tra gli avanti che nei trequarti.
*Mirko Amenta*, siciliano nato nel 1991 (192cm. X 98kg.) è un numero
8/seconda linea di valore assoluto, cresciuto nelle giovanili del Viadana,
poi passato al San Gregorio e, nell’ultima stagione, in forza ai Crociati
Parma. Forte ball carrier, conta presenze nella Nazionale Seven.
*Andrea Bacchetti*, rodigino classe 1988 (185X91), trequarti/ala ha giocato
fino allo scorso anno con la maglia rossoblu dei Bersaglieri. Dopo aver
fatto tutta la trafila delle selezioni Nazionali giovanili e seven, ha
esordito nella Nazionale maggiore di Nick Mallet durante il 6 Nazioni 2009
collezionando due caps.
*Marco Di Massimo*, centro/estremo aquilano nato nel 1987 (182X85), nella
stagione conclusasi lo scorso maggio è stato il capitano della squadra
abruzzese, con la quale ha conquistato il titolo di MVP dell’Eccellenza
2011-2012.
*Vittorio Marazzi*, nato a Roma nel 1993 (188X100), va a rinforzare la
truppa delle terze linee delle Fiamme (tra le più giovani del campionato),
ha giocato l’ultimo torneo di Eccellenza tra le fila dei Crociati Parma. È
tra i pochi giocatori a poter vantare presenze in due mondiali Under 20 e
in altrettanti 6 Nazioni di categoria.
*Laert Naka*, di origini albanesi ma di nazionalità italiana, è un pilone
sinistro. Nato nel 1989 (182X110) è cresciuto nelle giovanili della
Benetton Treviso, ha vinto uno scudetto con il Petrarca Padova ed è
campione d’Italia in carica con il Mogliano.
*Ivan Perrone*, seconda linea bresciana classe 1990 (195X113), proviene dal
Rugby Reggio, vanta numerose convocazioni nella nazionale Under 20
(vittoria europeo B) e nella “Emergenti”.
*Michele Sepe*, nasce a Roma nel 1986 dove inizia la carriera rugbystica
passando dalla Lazio alla Capitolina, per poi approdare al Viadana e alla
Benetton Treviso. Ala/estremo (184X92), vanta anche 3 caps con la Nazionale
maggiore e torna nella sua città, dopo l’ultima esperienza ai Cavalieri
Prato, per rilanciarsi ed andarsi ad unire alla linea dei trequarti delle
Fiamme che, anche grazie a lui, acquisisce maggior consistenza tecnica.
*Roma, 15 luglio 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
