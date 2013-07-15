*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY**SETTE VOLTI NUOVI PER LA STAGIONE 2013/2014**Roma* – Sono sette i nuovi giocatori che, nella prossima stagione,vestiranno la maglia color cremisi delle Fiamme Oro. Tutti atletiprovenienti da squadre dell’Eccellenza chiamati a rinforzare i ranghi delteam della Polizia di Stato, sia tra gli avanti che nei trequarti.*Mirko Amenta*, siciliano nato nel 1991 (192cm. X 98kg.) è un numero8/seconda linea di valore assoluto, cresciuto nelle giovanili del Viadana,poi passato al San Gregorio e, nell’ultima stagione, in forza ai CrociatiParma. Forte ball carrier, conta presenze nella Nazionale Seven.*Andrea Bacchetti*, rodigino classe 1988 (185X91), trequarti/ala ha giocatofino allo scorso anno con la maglia rossoblu dei Bersaglieri. Dopo averfatto tutta la trafila delle selezioni Nazionali giovanili e seven, haesordito nella Nazionale maggiore di Nick Mallet durante il 6 Nazioni 2009collezionando due caps.*Marco Di Massimo*, centro/estremo aquilano nato nel 1987 (182X85), nellastagione conclusasi lo scorso maggio è stato il capitano della squadraabruzzese, con la quale ha conquistato il titolo di MVP dell’Eccellenza2011-2012.*Vittorio Marazzi*, nato a Roma nel 1993 (188X100), va a rinforzare latruppa delle terze linee delle Fiamme (tra le più giovani del campionato),ha giocato l’ultimo torneo di Eccellenza tra le fila dei Crociati Parma. Ètra i pochi giocatori a poter vantare presenze in due mondiali Under 20 ein altrettanti 6 Nazioni di categoria.*Laert Naka*, di origini albanesi ma di nazionalità italiana, è un pilonesinistro. Nato nel 1989 (182X110) è cresciuto nelle giovanili dellaBenetton Treviso, ha vinto uno scudetto con il Petrarca Padova ed ècampione d’Italia in carica con il Mogliano.*Ivan Perrone*, seconda linea bresciana classe 1990 (195X113), proviene dalRugby Reggio, vanta numerose convocazioni nella nazionale Under 20(vittoria europeo B) e nella “Emergenti”.*Michele Sepe*, nasce a Roma nel 1986 dove inizia la carriera rugbysticapassando dalla Lazio alla Capitolina, per poi approdare al Viadana e allaBenetton Treviso. Ala/estremo (184X92), vanta anche 3 caps con la Nazionalemaggiore e torna nella sua città, dopo l’ultima esperienza ai CavalieriPrato, per rilanciarsi ed andarsi ad unire alla linea dei trequarti delleFiamme che, anche grazie a lui, acquisisce maggior consistenza tecnica.*Roma, 15 luglio 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito