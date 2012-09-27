VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 28 del 27.09.2012

SEVEALII FERMO QUATTRO SETTIMANE

Ad Elvis Sevealii, trequarti centro della Vea Femi-CZ Rovigo Delta, che presentava un risentimento al ginocchio, è stata riscontrata, in seguito a risonanza magnetica, la lesione di un menisco. Per favorire il pieno recupero del giocatore, e già previsto nella prossima settimana, l'intervento chirurgico necessario. L'atleta tornerà a disposizione dello staff tecnico dopo un periodo di cura e di preparazione stimabile in quattro settimane.

