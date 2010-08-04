Shinomiya: voglio lasciare un segno col GranDucato

si è trasferito dal Giappone all’Italia per giocare a rugby con il, un viaggio che aveva già fatto nel 2006 quanto ha militato nella Rugby Roma, prima di avere esperienze importanti in Sudafrica e Nuova Zelanda.Innanzi tutto rispetto a Roma Parma è una città più piccola, molto meno caotica e ci si vive meglio, è anche un posto molto carino, sono davvero fortunato ad essere venuto qui. Il cibo italiano, poi, è ottimo e a me piace molto, in Giappone, quando posso, mangio cucina italiana. Quattro anni fa ho avuto qualche difficoltà di comunicazione e non sono riuscito ad adattarmi velocemente alla cultura italiana, adesso invece capisco già un po’ l’italiano e sto cercando di migliorare ancora.In squadra ci sono molti ragazzi giovani, mi sento quasi come un nonno. C’è molto entusiasmo e, anche se stiamo lavorando molto duramente, c’è sempre allegria e ci si diverte. I tecnici sono molto preparati e hanno organizzato tutto nel migliore dei modi, e la società ci ha messo a disposizione tutto il necessario per lavorare bene.Io vorrei riuscire a lasciare un segno nella squadra e nel campionato giocando un buon rugby. Per fare questo metto a disposizione dei due allenatori le mie armi principali che sono la velocità e l’uno contro uno. Voglio poi trasmettere ai miei compagni le esperienze che ho maturato in tanti anni di carriera.La grande differenza sta nel modo di interpretare il rugby. Gli italiani hanno un pacchetto di mischia molto forte e hanno un gioco molto fisico, noi giapponesi invece cerchiamo di sfruttare maggiormente la nostra velocità.Innanzi tutto in nessuno dei due paesi il rugby è lo sport principale, ma viene dietro altre discipline, anche se sta acquisendo sempre più importanza e l’interesse nel pubblico è sempre maggiore. John Kirwan, che ha allenato anche la nazionale italiana, sta facendo un buon lavoro e ci ha portato a scalare diverse posizioni nel ranking, come è successo all’Italia nel recente passato.