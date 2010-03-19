Home Senza categoria Si alza il sipario sulla finale della Coppa Italia 2010

Si alza il sipario sulla finale della Coppa Italia 2010

di Redazione 19/03/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cresce l’attesa per la finale della Coppa Italia 2010 che si giocherà domenica alle 16 allo stadio Mario Battaglini di Rovigo. L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina (venerdì 19 marzo) nel salone d’onore del comune di Rovigo, città che ospita l’evento, alla presenza di rappresentanti istituzionali, delle due società finaliste e della dirigenza della Femi-Cz Rugby Rovigo, società che ospita e che si occupa dell’organizzazione della finale. La Femi-Cz Rugby Rovigo è orgogliosa di ospitare per il secondo anno consecutivo la finale di Coppa Italia di rugby, domenica nel mitico stadio Battaglini Benetton Treviso e Petrarca Padova si sfideranno per aggiudicarsi il trofeo. Alla presenza della stampa locale e nazionale, nonché delle televisioni, nel municipio della città ospitante le autorità locali, il sindaco Fausto Merchiori su tutti, hanno dato il benvenuto a Benetton Treviso e Petrarca Padova. “Si tratta di un evento importantissimo, che siamo orgogliosi di ospitare - ha dichiarato il primo cittadino - Il rugby, la sua tradizione, la sua storia e i suoi valori sono sempre le fondamenta della nostra città per questo ospitare un evento così prestigioso ci riempie di orgoglio. Un grazie va quindi alla Federazione Italia Rugby che ha scelto Rovigo come sede dell’evento, alle due squadre finaliste e soprattutto alla Rugby Rovigo che si sta adoperando per organizzare al meglio la partita e tutto ciò che ci sta intorno”. Il vicepresidente federale Zeno Zanandrea ha voluto esprimere il proprio ringraziamento alla Femi-Cz Rugby Rovigo per l’organizzazione e i propri complimenti alle due squadre finaliste: “E’ un onore che siano due squadre venete a sfidarsi, su un campo, sempre veneto, così carico di storia e tradizione. Sarà sicuramente una partita entusiasmante”. Susanna Vecchi, presidente della Femi-Cz Rugby Rovigo e del comitato organizzatore dell’evento ha espresso il suo benvenuto a Benetton Treviso e Petrarca Padova e ha poi dichiarato tutto il suo orgoglio per aver ricevuto l’incarico di organizzare la finale per il secondo anno consecutivo. Susanna Vecchi ha poi voluto “Ringraziare tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione, le istituzioni che ci appoggiano sempre e la Federazione che ci ha rinnovato la fiducia. Ci stiamo adoperando per organizzare la finale nel migliore nei modi. Non va infatti dimenticato - ha concluso la presidente rossoblu - che sempre domenica al Battaglini ci sarà il prestigioso torneo Suraini di rugby giovanile che porterà in città migliaia di piccoli atleti. Daremo così vita a una grande giornata di sport”. L’assessore comunale allo sport giovanni Cattozzi e quello provinciale Leonardo Raito hanno espresso i propri complimenti alle squadre finaliste e al comitato organizzatore, auspicando di assistere non solo a una grande sfida dal sapore storico, ma anche a una grandissima giornata in cui il vero protagonista è il rugby veneto. Il presidente del Petrarca Padova Enrico Toffano ha espresso la propria gioia e soddisfazione per il raggiungimento di una finale che ora il suo club vuole vincere a ogni costo “anche se di fronte a noi c’è un grande club come il Treviso. Peccato non aver potuto sfidare il Rovigo in finale, sarebbe stato un incontro unico”. Per la Benetton Treviso ha parlato il vicepresidente Alfonso Fuselli: “Giocare a Rovigo è sempre un’emozione unica, se si tiene conto che questa partita sarà un derby giocato nella città più rugbistica d’Italia allora gli ingredienti per dare vita a un evento unico ci sono tutti. E noi siamo onorati di farne parte. Ci siamo impegnati moltissimo per arrivare a questa finale e ora vogliamo vincerla”. Anche il capitano del Petrarca Padova, Ludovic Mercier non si nasconde e dichiara apertamente di voler vincere la partita, esprimendo però il suo rammarico per l’uscita di scena in semifinale del Rovigo. Lo stesso ha fatto Antonio Pavanello, rodigino e che a Rovigo si è formato prima di diventare capitano della Benetton Treviso: “Avrei voluto trovare il Rovigo in finale ma sarà comunque una grande partita contro una squadra molto ostica. Ringrazio comunque la città e la Rugby Rovigo per la grande accoglienza. Sarà sicuramente una grande giornata di rugby”. L’appuntamento è quindi per domenica 21 marzo alle 16 allo stadio Mario Battaglini (biglietto 15 euro, 35 in tribuna vip, ragazzi sotto i 16 anni gratis) per la finale della Coppa Italia 2010, per la quale sono previste anche due ore di diretta televisiva su Rai Sport Più. La Rugby Rovigo e i propri partner commerciali augurano a tutti buon divertimento. I convocati della Benetton Treviso Augusto ALLORI, Roberti BARBIERI, Steven BORTOLUSSI, Tobias BOTES, Andrea CECCATO, Enrico CECCATO, Salvatore COSTANZO, Benjamin DE JAGER, Pedro DI SANTO, Ignacio Fernando ROUYET, Ezio GALON, Marius GOOSEN, Dion KINGI, Andrea MARCATO, Emiliano MULIERI, Silvio ORLANDO, Enrico PAVANELLO, Simon PICONE, Matteo MUCCIGNAT, Fabio SEMENZATO, Alberto SGARBI, Michele SUTTO, Corniel VAN ZYL, Benjamin VERMAAK, Diego VIDAL, Brendan WILLIAMS. I convocati del Petrarca Padova Martin ACUNA, Stefano AMBROSIO, Zane ANSELL, Roberto BERTETTI, Nicola BEZZATI, Emmanuel BILLOT, Nicolò BORGATO, Chris CAPORELLO, Alessandro CHILLON, Dario CHISTOLINI, Augustin COSTA REPETTO, Fabio FAGGIOTTO, Mattia FILIPPINI, Douglas FLETCHER, Nicolas GALATRO, Mariano GASTALDI, Nicola GATTO, Lorenzo INNOCENTI, Nicola LEONARDI, Giovanni MARCHETTO, Ludovic MERCIER, Gonzalo PADRO’, Enrico PATRIZIO, Matteo SCLOSA, Warren SPRAGG.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp