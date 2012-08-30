Loading...

SI GIOCA LA DOMENICA

30/08/2012

TROFEO ECCELLENZA 2012-2013: SI GIOCA LA DOMENICA Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR tenuto conto dei calendari della Coppe Europee, ha provveduto ad adeguare il calendario del Trofeo d’Eccellenza 2012-2013 programmando tutte le gare alla domenica, fermo restando la possibilità di accordi tra le società interessate su eventuale anticipo di data. SI ALLEGA IL CALENDARIO DEL TROFEO D’ECCELLENZA
