di Redazione 02/06/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 133 del 02.06.2012 SI INTENSIFICA LA COLLABORAZIONE TRA GLI OSPREYS ED IL ROVIGO Con la vittoria nella finale di RaboDirect Pro12, contro il Leinster campione d'Europa, gli Ospreys hanno esaltato le caratteristiche agonistiche del rugby gallese dimostrando di saper combattere fino all'ultimo secondo e come sia pericoloso sottovalutare la loro capacità di reazione. Una scuola quella gallese che ha segnato anche le fortune del Rovigo nella fine degli anni '70. Le congratulazioni della dirigenza rodigina agli amici gallesi hanno avvicinato ancor di più le due società. Con lo stringersi dei rapporti tra la Rugby Rovigo Delta e gli Opreys si spera di contribuire a far crescere anche tutta la pattuglia rossoblu. Dopo gli scambi dell'anno scorso che hanno visto lo staff tecnico del Rovigo studiare i metodi di allenamento degli Ospreys e i giocatori di quest'ultimi partecipare ad una seduta di preparazione con i giovani di Rovigo, quest'anno sono in programma nuove iniziative che vanno ad interessare in particolare il parco giocatori. Il director of rugby degli Ospreys, Andrew Hore, ha manifestato il desiderio di dare l'opportunità a qualche giovane del proprio settore giovanile, ricco di talento, ma bisognoso di esperienza, di fare attività con i colori rossoblu. Se il campionato ha esigenze di tesseramento che possono ostacolare questo progetto, sicuramente l'Amlin Challenge Cup può essere una buona opportunità. Già dal prossimo luglio, nella fase pre-season della squadra gallese, e poi durante tutto il corso dell'anno, è previsto che alcuni giocatori del Rovigo partecipino ad un paio di settimane di preparazione assieme ai giocatori gallesi. L'occasione sarà preziosa per arricchire i Bersaglieri che avranno questa occasione. I giocatori, al ritorno a casa, potranno contribuire alla crescita di tutto il gruppo. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

