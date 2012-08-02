SI PARTE IL 7 OTTOBRE, FINALE-PROMOZIONE IL 2 GIUGNO
SERIE A: SI PARTE IL 7 OTTOBRE, FINALE-PROMOZIONE IL 2 GIUGNO Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie A 2012-2013 , al via alle 15.30 di domenica 7 ottobre. Ventiquattro le squadre ai nastri di partenza per conquistare l'unico posto disponibile nell'Eccellenza 2013-2014. Formula immutata rispetto alla scorsa stagione con due gironi all'italiana da dodici squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno nella stagione regolare. Al termine della regular season, le prime tre classificate del Girone A e la prima classificata del Girone B accederanno alle semifinali play-off che si disputeranno con partite di andata e ritorno il 19 e 26 maggio secondo il seguente schema: 1a classificata Girone B vs 1a classificata Girone A 3a classificata Girone A vs 2a classificata Girone A Le partite di andata si disputeranno in casa della 1a classificata Girone B e della 3a classificata Girone A Le vincenti del doppio turno di semifinale si affronteranno il 2 giugno nella Finale valida per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A e per la promozione nell'Eccellenza 2013-2014. Le squadre che, al termine della stagione regolare, saranno classificate all'undicesimo ed al dodicesimo posto del Girone B retrocederanno direttamente nella Serie B 2013-2014, mentre per determinare le altre due retrocessioni si disputeranno i play-out di andata e ritorno ad eliminazione diretta, in data 19 e 26 maggio, secondo il seguente schema: 9a classificata girone B vs 12a classificata girone A 10a classificata girone B vs 11a classificata girone A (Le partite di andata si disputeranno in casa della 9a classificata girone B e della 10a classificata girone B). La formula del campionato di Serie A prevede, al termine della stagione 2012-2013, i seguenti passaggi tra il Girone A e Girone B: - Le squadre classificatesi all'undicesimo e dodicesimo posto del Girone A passeranno al Girone B o retrocederanno in Serie B in base al risultato dello spareggio retrocessione - La squadra seconda classificata del Girone B passerà in Girone A - La squadra prima classificata del Girone B passerà al Girone A se risulterà perdente nella fase semifinale/finale.
