SI RINFORZA LA PRIMA LINEA

Redazione Avatar

di Redazione

05/10/2011

TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2011-2012 Comunicato stampa n. 19 del 05.10.2011 FEMI-CZ VEA RRD: SI RINFORZA LA PRIMA LINEA La serie di infortuni che ha colpito i giocatori di prima linea della Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta (Ravalle che ha recuperato e Quaglio e Ceglie che hanno iniziato la fase di recupero, ma che ancora non sono pronti per affrontare l'impegno agonistico) ha indotto la società ad individuare un rinforzo per un reparto che richiede giocatori specializzati nel ruolo. La trattativa è in fase di conclusione e, se non ci saranno sorprese, Lawrence Henry Marsh vestirà la maglia rossoblu fino all'11 dicembre prossimo. Il giocatore nato a Portsmouth il 17.11.84, cittadino inglese, dopo l'esperienza nella London Wasps Academy (2001-2004) è passato ai Saracens (2004-2007) e poi in Australia dove prima ha giocato nel Bay of Plenty/Taraunga (NPC), Eastern Suburbs (2009) e poi nei Gordon Highlanders (Shute Shield) (2010-2011). Si tratta di un giocatore forte in mischia, in grado di ricoprire il ruolo di pilone destro e sinistro, e mobile nel gioco aperto che la Società avrà modo di valutare per un'eventuale riconferma. In caso di conclusione positiva della trattativa il giocatore potrebbe essere immediatamente disponibile. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
