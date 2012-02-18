Home Senza categoria SI RIPRENDE DA MOGLIANO

SI RIPRENDE DA MOGLIANO

di Redazione 18/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 85 del 18.02.2012 CACCIA ALLA ZONA PLAY-OFF: SI RIPRENDE DA MOGLIANO Il girone di ritorno del Campionato di Eccellenza inizia dalla seconda giornata e dopo la partita con il Petrarca è ancora derby. Si riparte da Mogliano per un incontro difficile che i Bersaglieri dovranno approcciare con attenzione e grande determinazione, con lo scopo di dare il meglio e portare a casa un risultato utile che potrà ridare vigore a tutto l'ambiente. Non tutti i giocatori sono disponibili, ma Polla Roux ha potuto lavorare con continuità grazie anche alla tregua del gelo. Per affrontare il Mogliano si recupera, in extremis, Montauriol che andrà a far reparto in terza linea con Filippo Cristiano e Edoardo Lubian (con Persico e Scholtz pronti in panchina per mettere a disposizione nuove energie e il loro bagaglio di esperienza, nel corso dell'incontro), confermata la prima linea e rivoluzione in mediana dove il bastone del comando verrà gestito da Basson e Bustos con Pace schierato ad estremo. L'incontro sarà trasmesso da RAISPORT 2, in diretta, alle ore 15,00. Queste la formazione annunciata: Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: S. Pace; L. Lubian, J. Van Niekerk, R. Pedrazzi, A. Bacchetti; G. Bustos, S. Basson; J.F. Montauriol, F. Cristiano, E. Lubian; D. Tumiati, T. Reato; O. Lombardi, L. Mahoney (cap.), N. Quaglio. A disposizione: D. Giazzon, G. Datola, A. Ceglie, A. Persico, M. Wilson, D. Duca, M. Zanirato, H. Scholtz. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

