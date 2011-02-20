SIGLATI NUOVI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
di Redazione
20/02/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 73 del 20.02.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: SIGLATI NUOVI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE Le iniziative commerciali intraprese negli ultime settimane hanno portato a siglare altri tre contratti di sponsorizzazione. La società ringrazia IRSAP di Arquà Polesine, GRUPPO INCAO di Lusia e DMC di Rovigo per aver creduto nei progetti della RUGBY ROVIGO DELTA. In questi giorni è in corso una proposta promo-pubblicitaria dedicata a tutti gli esercizi di Rovigo e provincia (negozi e piccole attività), condotta dal nostro responsabile commerciale e suoi collaboratori. E' possibile entrare a fare parte del club "Rovigo by Rugby" acquistando un spazio 20x30 che verrà posizionato sul Totem all'ingresso di ciascuna delle due tribune e riportato sul sito ufficiale della Rugby Rovigo Delta, al modico costo di 250 ? + iva, per tutto il 2011. Crediamo che sia un'ottima occasione per i tifosi sostenitori per dimostrare con un piccolo sforzo, il profondo attaccamento a questo sport, con il logo Rovigo by Rugby già sulla maglia ufficiale da gioco. Per informazioni contattare Carlo Trombin: +39 334 799 69 95 - [email protected]. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
