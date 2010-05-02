Home Federazione Italiana Rugby Sitam Riviera del Brenta campione d'Italia

di Redazione 02/05/2010

Il Sitam Riviera del Brenta si aggiudica la finale scudetto Femminile e riporta a casa il prezioso trofeo dopo due anni di digiuno, battendo la Benetton Treviso con il punteggio di 7-0. La partita è stata molto combattuta e le due squadre non hanno lesinato azioni a tutto campo. Il folto pubblico stimato in 800 unità è accorso al Campo Comunale di Mirano ed ha potuto vedere una partita davvero emozionante. La meta che ha valso lo scudetto al Riviera del Brenta è stata realizzata al 44’ con un guizzo veloce della terza linea Molic, abile sfruttare un corridoio laterale a dieci metri dalla linea di meta del Treviso. Si diceva di un emozionante secondo tempo. Il Treviso ha cercato di muovere il pallone e recuperare lo svantaggio. Si è più volte portata a pochi metri dalla meta ma alla fine una difesa rocciosa e qualche imprecisione ha vanificato i tentativi. Perfetta l’organizzazione del Mirano Rugby, società che ha ospitato l’evento scudetto. Il Sitam Riviera del Brenta centra il 4 successo tricolore della sua storia rugbystica. SERIE A FEMMINILE – FINALE BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 00 - 07 IL TABELLINO BENETTON TREVISO - SITAM RIVIERA DEL BRENTA 00-07 (00-07) Marcatori: I TEMPO: 44 Mt Molic tr Schiavon Veronica. RED PANTHERS BENETTON TREVISO: Furlan; Renosto (30 Agnoletti), Colusso, De Nicolao, Facchini; Tondinelli, Costa (74 Fasolato); F. Gallina, G. Bado (84 Tosello), Este; Tronchin (74 Bortoletto), Severin; Zanon, Stefan, I. Innocente. All. Rossetti. Riviera del Brenta: Schiavon Ver., Cifra, Zangirolami, Zampieri, Pizzati, Ruzza, Schiavon Val., Bettin (64 Peron), Molic, Nespoli M., Gai, Trevisan, Vaghi, Vigato, Nespoli A. All. Botter. ARBITRO: Bertelli di Ferrara. Assistenti: Federica Guerzoni (Ferrara), e Barbara Guastini (Prato). Quarto uomo Carlo Guerrieri (Treviso). NOTE: Cartellino giallo: al 38 per Innocente. Presente in Tribuna il Vice Presidente FIR Zeno Zanandrea ed il Consigliere Federale Luigi Torretti che hanno premiato le atlete in campo.

