Sitam Riviera del Brenta campione d'Italia

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2010

Il Sitam Riviera del Brenta si aggiudica la finale scudetto Femminile e riporta a casa il prezioso trofeo dopo due anni di digiuno, battendo la Benetton Treviso con il punteggio di 7-0. La partita è stata molto combattuta e le due squadre non hanno lesinato azioni a tutto campo. Il folto pubblico stimato in 800 unità è accorso al Campo Comunale di Mirano ed ha potuto vedere una partita davvero emozionante. La meta che ha valso lo scudetto al Riviera del Brenta è stata realizzata al 44’ con un guizzo veloce della terza linea Molic, abile sfruttare un corridoio laterale a dieci metri dalla linea di meta del Treviso. Si diceva di un emozionante secondo tempo. Il Treviso ha cercato di muovere il pallone e recuperare lo svantaggio. Si è più volte portata a pochi metri dalla meta ma alla fine una difesa rocciosa e qualche imprecisione ha vanificato i tentativi. Perfetta l’organizzazione del Mirano Rugby, società che ha ospitato l’evento scudetto. Il Sitam Riviera del Brenta centra il 4 successo tricolore della sua storia rugbystica. SERIE A FEMMINILE – FINALE BENETTON TREVISO -  SITAM RIVIERA DEL BRENTA  00 - 07
IL TABELLINO BENETTON TREVISO -  SITAM RIVIERA DEL BRENTA  00-07  (00-07) Marcatori: I TEMPO: 44 Mt Molic tr Schiavon Veronica. RED PANTHERS BENETTON TREVISO: Furlan; Renosto (30 Agnoletti), Colusso, De Nicolao, Facchini; Tondinelli, Costa (74 Fasolato); F. Gallina, G. Bado (84 Tosello), Este; Tronchin (74 Bortoletto), Severin; Zanon, Stefan, I. Innocente.  All. Rossetti. Riviera del Brenta: Schiavon Ver., Cifra, Zangirolami, Zampieri, Pizzati, Ruzza,  Schiavon Val., Bettin (64 Peron), Molic, Nespoli M., Gai, Trevisan, Vaghi, Vigato, Nespoli A.  All. Botter. ARBITRO:  Bertelli di Ferrara. Assistenti: Federica Guerzoni (Ferrara), e Barbara Guastini (Prato). Quarto uomo Carlo Guerrieri (Treviso). NOTE: Cartellino giallo: al 38 per Innocente. Presente in Tribuna il Vice Presidente FIR Zeno Zanandrea ed il Consigliere Federale Luigi Torretti che hanno premiato le atlete in campo.
