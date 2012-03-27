Loading...

SITUAZIONE INFORTUNI IN CASA DEL ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

27/03/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 101 del 27.03.2012 SITUAZIONE INFORTUNI IN CASA DEL ROVIGO Al controllo sanitario del lunedì il medico sportivo dott. Giovanni Greggio ha riscontrato la seguente situazione: BUSTOS, ha riportato una distorsione al ginocchio destro; sarà sottoposto a risonanza magnetica nei prossimi giorni. Mattia MERLO (infortunatosi durante partita dell' Under 23) ha subito una distorsione al ginocchio sinistro; anche per lui è prevista una risonanza magnetica nei prossimi giorni. I traumi contusivi al ginocchio di SCHOLTZ e MONTAURIOL, non sono di grave entità e i due giocatori saranno comunque a disposizione. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
