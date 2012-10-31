&Acirc;&laquo;Sono certo che migliorerem o&Acirc;&raquo;

Â«Sono certo che migliorerem oÂ»
di Redazione
31/10/2012
Era una partita assai difficile quella che attendeva il Primo XV del Rugby Città di Frascati sul campo del Benevento e il campo ha confermato lo spessore dell'avversario. Il Benevento, primo della classe, si è imposto 26-8 contro il gruppo di coach Michele Cuttitta che ha incassato così la terza sconfitta (al quale va aggiunto un pari) in questo avvio di stagione. «Dobbiamo migliorare l'attitudine e l'attenzione – commenta capitan Simone Benedetti -, con la mischia chiusa siamo riusciti a mettere a volte in difficoltà il Benevento, quindi sicuramente stiamo migliorando. Anche per la touche ci sono ancora meccanismi da perfezionare». Domenica si torna di nuovo in campo per la sfida interna (ore 14,30) dello Stadio del Rugby di Cocciano contro il Civitavecchia, compagine appena un punto sopra ai frascatani in classifica. «Personalmente non conosco gli avversari – ammette Benedetti - quindi non posso dare dei giudizi, ma sicuramente noi cercheremo di migliorare l'attenzione in campo. Il mio giudizio sul nostro avvio di campionato? Io come tanti non mi aspettavo quest'inizio, ma ci rimboccheremo le maniche e sicuramente miglioreremo». FEMMINILE – Iniziano ad arrivare buone notizie anche dal settore femminile del Rugby Città di Frascati. Domenica scorsa le ragazze Seniores hanno vinto il primo concentramento di Coppa Italia, battendo prima il Cus Ancona e poi il Sambuceto per sette mete a due e disputando poi un'avvincente partita con il Cus Roma. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, poi sono uscite la forza di volontà e la grande tenacia delle frascatane nel secondo tempo e all'ultimo minuto con una bella azione le giallorosse schiacciavano la meta della vittoria per il 2-0 finale. Le ragazze dell'Under 16, dopo un avvio un po' faticoso (cinque ragazze sono neo arrivate), hanno perso con il Sambuceto 4-2, ma si sono riscattate alla grande nella gara successiva con il Lanuvio vinta con ben 18 mete a 0. L'11 novembre seconda di campionato a Sambuceto per entrambe le selezioni. -- Area comunicazione Ssd Rugby Città di Frascati www.rugbycittàdifrascati.it http://www.xn--rugbycittdifrascati-eub.it http://www.facebook.com/pages/Rugby-Città-di-Frascati/350625985004607?ref=ts&fref=ts Informazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostro indirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata. Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostre comunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso avessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.
Articolo Precedente
RABODIRECT PRO12, PERMIT PLAYERS VIII GIORNATA
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione