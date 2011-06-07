SORTEGGIATI I GIRONI 2011-2012
di Redazione
07/06/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 07.06.2011 Scritto da Simona De Toma, Ufficio Stampa FIR Roma, 7 giugno 2011 SORTEGGIO EUROPEO: AIRONI CON LEICESTER, CLERMONT E ULSTER BENETTON CON BIARRITZ, OSPREYS E SARACENS Londra - Si Ã¨ svolto questa mattina al Twickenham Stadium di Londra, sede designata per ospitare la finale 2011-2012 della Heineken Cup, il sorteggio delle pool per la diciassettesima edizione della massima competizione europea per club. Aironi Rugby e Benetton Rugby sono state inserite rispettivamente nel Girone 4 e 5. La formazione di Viadana affronterÃ nella fase di qualificazione i Leicester Tigers di Leandro Martin Castrogiovanni (ING), il Clermont Auvergne di Gonzalo Canale (FRA) e lâUlster (IRL). Nel girone trevigiano trovano spazio la formazione di Biarritz (FRA), gli Ospreys (WAL) ed i Saracens (ING) Heineken Cup 2011/12, le pool: Pool 1: Munster, Northampton Saints, Scarlets, Castres Pool 2: Cardiff Blues, London Irish, Edinburgh, Racing Metro 92 Pool 3: Leinster, Bath Rugby, Glasgow Warriors, Montpellier Pool 4: Leicester Tigers, Clermont Auvergne, Ulster, Aironi Pool 5: Biarritz Olympic, Ospreys, Saracens, Benetton Treviso Pool 6: Toulouse, Harlequins, Gloucester, Connacht Simona De Toma Addetto Stampa e Comunicazione Relazioni Esterne Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected]
MONDIALI U20, TUTTO PRONTO A PADOVA, ROVIGO E TREVISO PER IL CALCIO D'INIZIO DI "ITALY 2011"
VENERDI' L'EX ALL BLACK A TREVISO PER ITALIA v NUOVA ZELANDA
