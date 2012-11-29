SORTEGGIO GIRONI RUGBY WORLD CUP 2015 - FOTOGRAFIE DI LIBERO UTILIZZO
di Redazione
29/11/2012
SORTEGGIO GIRONI RUGBY WORLD CUP 2015 – FOTOGRAFIE DI LIBERO UTILIZZO Cari colleghi, lunedì 3 dicembre, in occasione del sorteggio dei gironi per la Rugby World Cup “Inghilterra 2015” in programma a partire dalle 15.55 italiane presso la Tate Modern di Londra, sarà possibile scaricare fotografie di libero utilizzo relative alla cerimonia dal link sottostante. In rappresentanza della Squadra Nazionale saranno presenti il Manager della Squadra Nazionale Luigi Troiani, il Commissario Tecnico Jacques Brunel ed il capitano Sergio Parisse. LINK DIRETTO AD IMMAGINI RIGHTS FREE DEL SORTEGGIO GIRONI http://sportsassignments.gettyimages.com/mm/nicePath/gyisports?nav=pr178478584
Redazione