SORTEGGIO GIRONI RWC &quot;INGHILTERRA 2015&quot; - ACCESSO ALLA DIRETTA TELEVISIVA

SORTEGGIO GIRONI RWC "INGHILTERRA 2015" - ACCESSO ALLA DIRETTA TELEVISIVA
di Redazione
28/11/2012
SORTEGGIO GIRONI RWC "INGHILTERRA 2015" - ACCESSO ALLA DIRETTA TELEVISIVA Rugby World Cup Limited ha reso noti i dettagli per le televisioni che desiderino utilizzare il segnale in diretta per la cerimonia di sorteggio dei gironi della Rugby World Cup “Inghilterra 2015” in programma lunedì 3 alla Tate Modern di Londra. Il sorteggio inizierà alle 15.55 italiane e vedrà il posizionamento delle venti squadre partecipanti alla RWC 2015 (dodici, tra cui l’Italia, già qualificate di diritto) in quattro gironi da cinque partecipanti ciascuno. Il ranking IRB aggiornato al 3 dicembre verrà utilizzato per dividere in tre fasce di merito le dodici squadre già qualificate di diritto. Le prime quattro Nazionali qualificate e meglio classificate nel ranking verranno inserite nella prima fascia, le Nazionali comprese tra il quinto e l’ottavo posto del ranking IRB in seconda fascia, quelle classificate dal nono posto a seguire in terza fascia. Le televisioni interessate a trasmettere in diretta il sorteggio sono invitate a contattare Rachel Knight via email all’indirizzo [email protected] Scaletta Sorteggio ore 15.55 inizio cerimonia, discorsi di benvenuto ore 16.00 video promozionale RWC 2015 ore 16.02 annuncio delle dodici formazioni già qualificate ore 16.04 spiegazione del processo di qualificazione per gli otto posti disponibili ore 16.06 annuncio del ranking IRB aggiornato al 3 dicembre ore 16.09 sorteggio e posizionamento nei gironi per le squadre di Fascia 5 ore 16.10 sorteggio e posizionamento nei gironi per le squadre di Fascia 4 ore 16.12 sorteggio e posizionamento nei gironi per le squadre di Fascia 3 ore 16.13 sorteggio e posizionamento nei gironi per le squadre di Fascia 2 ore 16.15 sorteggio e posizionamento nei gironi per le squadre di Fascia 3 ore 16.17 riepilogo composizione gironi RWC 2015 ore 16.20 fine trasmissione in diretta Il sorteggio sarà trasmesso in diretta integrale anche sul sito web ufficiale della Federazione Italiana Rugby, www.federugby.it Una serie di fotografie di libero utilizzo verrà resa disponibile dall’IRB nel corso della giornata di lunedì 3 dicembre. Per ulteriori informazioni sul sorteggio è possibile contattare Dominig Rumbles, Head of Communications dell’IRB, all’indirizzo [email protected]
