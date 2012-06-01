SPECIALE CAMPAGNA TICKETING DAL 4 GIUGNO
01/06/2012
ITALIA-ALL BLACKS ED RBS 6 NAZIONI: SPECIALE CAMPAGNA DAL 4 GIUGNO QUATTRO INCONTRI A PARTIRE DA 37€ CON L’ABBONAMENTO VIA INTERNET Roma – I Campioni del Mondo della Nuova Zelanda nel Cariparma Test Match del 17 novembre, poi l’edizione 2013 dell’RBS 6 Nazioni che porterà nella Capitale la Francia nella prima giornata del 3 febbraio, il Galles vincitore dell’ultima edizione il 23 febbraio ed infine l’Irlanda il 16 marzo, vigilia di San Patrizio, per una grande festa finale insieme ai tifosi dell’Isola Verde. Dopo aver registrato il tutto esaurito per le due partite del 6 Nazioni 2012, il grande rugby torna allo Stadio Olimpico di Roma per offrire tra novembre e marzo agli appassionati di tutta Italia quattro incontri di altissimo livello, proiettando Roma al centro del pianeta-rugby. Lunedì 4 giugno dalle ore 12.00, tramite i consueti canali d’acquisto di FIR (www.federugby.it) e LIS (www.listicket.it, Call Center 892.982 e nelle ricevitorie LIS di tutta Italia) partirà la prevendita per le quattro grandi sfide dell’Olimpico e la Federugby ha annunciato oggi i prezzi degli abbonamenti e delle speciali offerte che caratterizzeranno da subito il ticketing di Italia v All Blacks e dell’RBS 6 Nazioni. Le nuove offerte lanciate oggi da FIR ed attive in tutta Italia, vogliono essere un segnale forte rivolto a portare sempre più giovani e famiglie a vivere l’esperienza dei grandi eventi rugbistici internazionali nel contesto unico al mondo dello Stadio Olimpico di Roma e del Parco del Foro Italico, una cornice ideale per continuare a respirare l’aria di festa che Roma ha già saputo regalare nei mesi scorsi e che vuole continuare ad offrire al pubblico dell’Italrugby. Azzurro XV – la carta fedeltà della comunità ovale Tutti gli appassionati che sottoscriveranno via internet su www.listicket.it o tramite Call Center 892.982 la speciale offerta All Blacks+6 Nazioni o l’abbonamento all’edizione 2013 del Torneo, oltre a godere di uno sconto sul prezzo dell’abbonamento rispetto all’acquisto in ricevitoria, riceveranno a casa la fidelity card “Azzurro XV”, una tessera magnetica in formato carta di credito che sostituirà il biglietto cartaceo per l'accesso allo Stadio Olimpico e che offrirà ai possessori esclusivi benefici e agevolazioni rivolte ad estendere e consolidare sempre più la comunità degli appassionati della palla ovale. Abbonamento All Blacks + RBS 6 Nazioni (offerta valida sino al 15 ottobre) Per la prima volta sarà possibile usufruire di uno speciale abbonamento – limitato ai settori di curva e distinti – che darà accesso a tutte e quattro le partite al prezzo di 37€ per le curve e di 61€ per i distinti. Abbonamento RBS 6 Nazioni (offerta valida sino al 15 ottobre) Sarà possibile acquistare, in tutti i settori dello Stadio Olimpico, un abbonamento esclusivo per l’RBS 6 Nazioni 2013: Si parte da 32€ per l’abbonamento di curva per arrivare ai 169€ per chi desidera godersi il Torneo più antico e prestigioso del rugby mondiale comodamente seduto in Tribuna Monte Mario. Biglietti singoli I biglietti singoli per Italia v Nuova Zelanda saranno disponibili immediatamente a partire da lunedì 4 giugno, con prezzi analoghi ai tagliandi individuali per l’RBS 6 Nazioni 2013 che invece andranno in vendita il 16 ottobre a conclusione delle speciali campagne abbonamento. Prezzi a partire da un minimo di 15€ per il biglietto intero di curva sino ad arrivare agli 80€ della Tribuna Monte Mario. Questi in dettaglio i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti acquistabili dal 4 giugno: Abbonamento All Blacks/6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Distinti 61€ Curve 37€ Abbonamento All Blacks/6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre in tutti i punti LIS) Distinti 70€ Curve 42€ Abbonamento 6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Tribuna Monte Mario bassa 169€ Tribuna Tevere bassa/media 148€ Tribuna Monte Mario media 127€ Tribuna Tevere alta 106€ Tribuna Monte Mario alta 85€ Tribuna Tevere parterre 85€ Distinti 53€ Curve 32€ Abbonamenti 6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre) Tribuna Monte Mario bassa 192€ Tribuna Tevere bassa/media 168€ Tribuna Monte Mario media 144€ Tribuna Tevere alta 120€ Tribuna Monte Mario alta 96€ Tribuna Tevere parterre 96€ Distinti 60€ Curve 36€ Biglietti singoli Tribuna Monte Mario bassa 80€ Tribuna Tevere bassa/media 70€ Tribuna Monte Mario media 60€ Tribuna Tevere alta 50€ Tribuna Monte Mario alta 40€ Tribuna Tevere parterre 40€ Distinti 25€ Curve 15€ Biglietti singoli ridotti (over 65/U16) Tribuna Monte Mario bassa 64€ Tribuna Tevere bassa/media 56€ Tribuna Monte Mario media 48€ Tribuna Tevere alta 40€ Tribuna Monte Mario alta 32€ Tribuna Tevere parterre 32€ Distinti 20€ Curve 12€
