&quot;SPIRITO SPLENDIDO, MA CONTINUIAMO A LAVORARE&quot;

di Redazione 24/06/2012

BRUNEL: “SPIRITO SPLENDIDO, MA CONTINUIAMO A LAVORARE” CASTRO: “QUESTI GIOVANI SONO IL FUTURO, MERITANO FIDUCIA” Houston (Stati Uniti) – Il CT Jacques Brunel, il manager Luigi Troiani ed il capitano dell’Italia Martin Castrogiovanni hanno incontrato la stampa al BBVA Stadium di Houston al termine della partita vinta per 10-30 questa sera contro gli Stati Uniti, a conclusione del tour estivo 2012. Il CT ha tracciato il proprio bilancio del match e del tour: “Avremmo potuto realizzare cinque, forse sei mete invece delle tre che abbiamo segnato. Purtroppo ci sono stati ancora troppi errori di conservazione del possesso che hanno caratterizzato questo tour, ma lo spirito è rimasto positivo. Volevamo vedere i giovani all’opera, lo abbiamo fatto, è vero che abbiamo anche sempre effettuato proprio per dare a tutti una chance e questo forse ci ha impedito di avere troppa complicità e continuità nel gioco”. “In rapporto ai tanti giovani che abbiamo utilizzato sono contento del gioco espresso e di come gli esordienti hanno figurato in queste settimane, è anche vero che eravamo al termine di una stagione molto lunga e questo può avere influito su certi errori. Ci sono ancora delle cose da sistemare, penso in particolare alle ripartenze sui calci di rinvio, per poter essere soddisfatti pienamente ma dobbiamo continuare in questa direzione” ha detto Brunel. “Questo tour è stato il momento ideale per vedere sette ragazzi nuovi a livello internazionale in vista dei Cariparma Test Match di novembre, quando troveremo sulla strada avversari del valore di Tonga, Nuova Zelanda ed Australia. Saranno sfide interessanti, che arriveranno all’inizio della nuova stagione e dove dovremo mantenere lo spirito e l’entusiasmo di questo tour, migliorando la precisione del nostro gioco”. “Questi ragazzi che hanno iniziato la carriera internazionale nel corso del tour – ha detto Martin Castrogiovanni, contro gli USA per la seconda volta capitano dell’Italia – hanno bisogno di avvertire la fiducia di tutti, di confrontarsi ad alto livello internazionale per crescere. Io, Parisse, Canale e tanti altri siamo arrivati in Nazionale giovanissimi come loro con Kirwan allenatore, è importante continuare a dar loro fiducia e farli giocare a questo livello perché crescano. Sono loro il futuro della Nazionale”. “In queste due settimane ho giocato le mie prime due partite da capitano e le ho vinte entrambe: adesso – ha scherzato Castrogiovanni – restituisco volentieri i gradi a Parisse per non macchiare la mia imbattibilità nel ruolo”. “Il tour ha dato la possibilità a Brunel di vedere un numero più ampio di giocatori rispetto al Sei Nazioni – ha dichiarato il manager Luigi Troiani – ed era sicuramente il momento giusto per vedere qualche volto nuovo. Da questo punto di vista credo possiamo essere soddisfatti, con l’eccezione di Minto che è stato fermato da un infortunio tutti gli altri esordienti sono scesi in campo ed ora il CT potrà trarre le proprie conclusioni. Certo c’è un po’ di rammarico perché avremmo voluto portare a casa tre vittorie e non sempre ci siamo espressi per quelle che sono le qualità di questa squadra, penso in particolare alla gara con l’Argentina. Ringrazio i giocatori e lo staff per i grandi sforzi profusi in queste settimane, adesso iniziamo a pensare alle sfide di novembre”

