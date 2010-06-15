Springbroks: formaziono per l'Italia

di Redazione 15/06/2010

Gradi di capitano al seconda linea Victor Matfield per gli Springboks campioni del mondo che sabato al Puma Stadium di Witbank (ore 15.00, diretta Sky Sport 2) affrontano l’Italia nel primo dei due test-match della serie estiva. Assente infatti per un infortunio al bicipite femorale il tallonatore John Smit: undici su ventidue, complessivamente, i cambi apportati dal coach sudafricano De Villiers alla squadra che sabato scorso a Cape Town ha superato 42-17 la Francia, vincitrice dell’RBS 6 Nazioni 2010. Tra i titolari, quattro novità nel pacchetto di mischia che ritrova Bakkies Botha in seconda linea e Dewald Potgieter in terza, mentre in prima linea Jannie Du Plessis sostituisce BJ Botha come pilone destro e Chiliboy Ralepelle prende il posto dell’infortunato Smit. Nella linea dei trequarti cambia la linea dei centri, con De Villiers e Butch James in sostituzione di Oliver e Jaque Fourie. Questa la formazione del Sudafrica per la partita di sabato: 15 Zane KIRCHNER 14 Gio APLON 13 Jean DE VILLIERS 12 Butch JAMES 11 Bryan HABANA 10 Mornè STEYN 9 Ricky JANUARIE 8 Pierre SPIES 7 Dewald POTGIETER 6 Schalk BURGER 5 Victor MATFIELD (cap) 4 Bakkies BOTHA 3 Jannie DU PLESSIS 2 Chiliboy RALEPELLE 1 Gurthro STEENKAMP a disposizione 16 Bandise MAKU 17 CJ VAN DER LINDE 18 Alistair HARGREAVES 19 Ryan KANKOWSKI 20 Ruan PIENAAR 21 Juan DE JONGH 21 Bjorn BASSON

