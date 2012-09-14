SQUADRA E SOCIET&Atilde;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 21 del 14.09.2012

VEA FEMI-CZ: SQUADRA E SOCIETÀ PRONTE PER LA NUOVA STAGIONE

La stagione 2012  2013 è ormai alle porte e domenica 16 settembre con la presentazione della squadra avrà ufficialmente inizio quel lungo percorso che terminerà nella tarda primavera del prossimo anno.

Con lindividuazione del pilone sudafricano Rayno Gerber si è data sostanza ad una rosa già competitiva.

Ora la parola passa al campo e tutti sono chiamati a dare il proprio contributo; mentre giocatori e tecnici dovranno lavorare in sintonia per migliorare il gioco della squadra e aggiungere concretezza al lavoro svolto, il pubblico dovrà sostenerli, come ha sempre fatto, per aiutarli a raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Per rafforzare il legame che unisce la squadra ai suoi tifosi la Società ha voluto ripetere lesperienza dello scorso anno scegliendo di presentarsi ai propri beniamini nel cuore della città: piazza Vittorio Emanuele.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi ieri 13 settembre, ha definito il programma della giornata di festa con lobbiettivo di coinvolgere il maggior numero di tifosi e dare impulso alla campagna abbonamenti.

È stata confermata la scaletta già comunicata che prevede, a partire dalle ore 18, la presentazione, in piazza Vittorio Emanuele II, delle squadre che parteciperanno alla stagione sportiva 2012-2013 cominciando dagli Under 6 della Monti Rugby Rovigo Junior per concludere con gli atleti della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta chiamati a rappresentare la città nel campionato di Eccellenza in Italia e nellAmlin Challenge Cup in Europa.

La festa, presentata da Saverio Girotto, avrà come madrina la giornalista televisiva Daniela Scalia.

La presentazione delle squadre sarà allietata da proiezioni su maxi-schermo, da esibizioni delle cheerleaders di Artedanza e dalla presenza del Bersagliotto.

Al termine: ristoro e terzo tempo organizzati in piazza dalla Club House e dai Bonfi e dalle 21 e 30 animazione dello Studio 16.

La serata offrirà loccasione di conoscere il nuovo sito www.rugbyrovigodelta.it che, assieme a facebook e twitter, cercherà di avvicinare ulteriormente la squadra ai tifosi con una nuova veste grafica e con contenuti sempre aggiornati.

Nella stessa riunione del C.d.A. è stata valutata la situazione economica e finanziaria con analisi della previsione di bilancio 2012  2013 che si stima in sostanziale pareggio grazie allapporto di nuovi sponsor (AZIMUT, Main Consulting srl, TMB- Termomeccanica Betto, Zani) ed alle crescenti aspettative di presenze allo stadio.

A Nicola Azzi, architetto libero professionista e consigliere della società, è stata assegnata delega relativamente ai rapporti ed alla collaborazione con la Monti Rugby Rovigo Junior ed in merito alla gestione e sicurezza degli impianti sportivi in uso alla Rugby Rovigo Delta.

