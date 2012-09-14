SQUADRA E SOCIET&Atilde;

SQUADRA E SOCIETÃ
di Redazione
14/09/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
Stagione Sportiva 2012-2013
Comunicato stampa n. 21 del 14.09.2012
VEA FEMI-CZ: SQUADRA E SOCIETÀ PRONTE PER LA NUOVA STAGIONE
La stagione 2012 2013 è ormai alle porte e domenica 16 settembre con la presentazione della squadra avrà ufficialmente inizio quel lungo percorso che terminerà nella tarda primavera del prossimo anno.
Con lindividuazione del pilone sudafricano Rayno Gerber si è data sostanza ad una rosa già competitiva.
Ora la parola passa al campo e tutti sono chiamati a dare il proprio contributo; mentre giocatori e tecnici dovranno lavorare in sintonia per migliorare il gioco della squadra e aggiungere concretezza al lavoro svolto, il pubblico dovrà sostenerli, come ha sempre fatto, per aiutarli a raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Per rafforzare il legame che unisce la squadra ai suoi tifosi la Società ha voluto ripetere lesperienza dello scorso anno scegliendo di presentarsi ai propri beniamini nel cuore della città: piazza Vittorio Emanuele.
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi ieri 13 settembre, ha definito il programma della giornata di festa con lobbiettivo di coinvolgere il maggior numero di tifosi e dare impulso alla campagna abbonamenti.
È stata confermata la scaletta già comunicata che prevede, a partire dalle ore 18, la presentazione, in piazza Vittorio Emanuele II, delle squadre che parteciperanno alla stagione sportiva 2012-2013 cominciando dagli Under 6 della Monti Rugby Rovigo Junior per concludere con gli atleti della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta chiamati a rappresentare la città nel campionato di Eccellenza in Italia e nellAmlin Challenge Cup in Europa.
La festa, presentata da Saverio Girotto, avrà come madrina la giornalista televisiva Daniela Scalia.
La presentazione delle squadre sarà allietata da proiezioni su maxi-schermo, da esibizioni delle cheerleaders di Artedanza e dalla presenza del Bersagliotto.
Al termine: ristoro e terzo tempo organizzati in piazza dalla Club House e dai Bonfi e dalle 21 e 30 animazione dello Studio 16.
La serata offrirà loccasione di conoscere il nuovo sito www.rugbyrovigodelta.it che, assieme a facebook e twitter, cercherà di avvicinare ulteriormente la squadra ai tifosi con una nuova veste grafica e con contenuti sempre aggiornati.
Nella stessa riunione del C.d.A. è stata valutata la situazione economica e finanziaria con analisi della previsione di bilancio 2012 2013 che si stima in sostanziale pareggio grazie allapporto di nuovi sponsor (AZIMUT, Main Consulting srl, TMB- Termomeccanica Betto, Zani) ed alle crescenti aspettative di presenze allo stadio.
A Nicola Azzi, architetto libero professionista e consigliere della società, è stata assegnata delega relativamente ai rapporti ed alla collaborazione con la Monti Rugby Rovigo Junior ed in merito alla gestione e sicurezza degli impianti sportivi in uso alla Rugby Rovigo Delta.
VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta
Pierpaolo Modonesi
