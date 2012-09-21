Squali a Biella: ritiro e triangolare per i biancocelesti.

21/09/2012 - A due settimane dall'inizio del campionato di serie A1 2012/2013 la prima squadra della Pro Recco Rugby, in occasione di un triangolare con Biella e Asti, trascorrerà a Biella anche un breve ritiro che inizierà oggi e si concluderà domani con il torneo (alle 17.00, al campo di via d'Acquisto). Chi non può partire oggi per motivi di lavoro raggiungerà i compagni domani per l'allenamento del mattino. Coach Ceppolino, ringraziando la Società per lo sforzo compiuto per consentire ai ragazzi, soprattutto ai più giovani appena entrati nel gruppo della prima squadra, di vivere quest'esperienza di gioco e allenamento ma soprattutto di team building, è sicuro che questa opportunità sarà molto importante per la sua squadra. Durante la settimana c'è stata la visione del video della partita giocata sabato scorso contro il CUS Torino e si è così lavorato in modo specifico sugli aspetti di attacco e difesa che hanno mostrato di richiedere particolare attenzione e su cui bisogna cercare di ottenere i maggiori progressi. Il torneo di Biella sarà quindi un test estremamente utile per capire a che punto si è con la preparazione, senza dimenticare che sarà una grande occasione per i ragazzi per dimostrare di meritarsi una maglia in vista dell'esordio in campionato. La squadra sta lavorando senza risparmiarsi ormai da cinque settimane e ne mancano solo due all'inizio di un campionato di A1 che si preannuncia più impegnativo ed equilibrato che mai. Gli Squali si presenteranno al via con l'obiettivo di migliorare il bel sesto posto della stagione scorsa e non nascondono di accarezzare il sogno di raggiungere lo storico traguardo dei playoff.