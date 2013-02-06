STAGE SELEZIONE ACCADEMIE FRANCESI VS SELEZIONE ITALIANA U17
06/02/2013
Roma – La Federazione Italiana Rugby ha reso note le date del raduno e i convocati per lo stage della Selezione Under 17, impegnata contro la Selezione delle Accademie Francesi nel doppio incontro del 20 e 23 febbraio. Il raduno è fissato per il giorno sabato 16 febbraio, alle ore 14:30 all'Hotel MOH Villa Ducale in via Moletolo 53/A, Parma. La partenza per la Francia è prevista per lunedì 18 febbraio, con pernottamento presso il Centre Regain a Saint Tulle. Mercoledì 20 febbraio, alle ore 14:00, è prevista la prima partita dello stage, contro la Selezione delle Accademie Francesi del Sud presso il Centre Regain e, subito dopo, la partenza per l'Hotel Ibis Lyon a Chaponnay. La seconda partita dello stage è prevista per sabato 23, sempre alle ore 14:00, contro la Selezione delle Accademie Francesi del Nord presso il campo Comité du Lyonnais. Il rientro in Italia avverrà il giorno successivo, domenica 24 febbraio, quando è prevista anche la fine del raduno dopo il rientro all'Hotel MOH Villa Ducale. Questi i 30 convocati: BANZATO, Filippo (Benetton Rugby Treviso) BARDUCCI, Roberto Paolo (Lions Amaranto) BASHA, Dario (Lions Amaranto) BERGAMIN, Dennis (Valsugana Rugby Padova) BRUNO, Pierre (Provincie dell'Ovest Rugby) CICUTTIN, Federico (Rugby Calvisano) CIJU, Mihai (Rugby Calvisano) CIOTOLI, Davide (Pro Recco Rugby) CASTIGLIO, Alessandro (Livorno Rugby) DAL SIE, Matteo (Amatori Rugby San Donà) FERRARI, Matteo Giuliano (Rugby Calvisano) FERRARO, Edoardo (Benetton Rugby Treviso) KRUMOV, Leonard (Rugby Viadana) LAMARO, Pietro (Primavera Rugby) MAKELARA, Engjel (Benetton Rugby Treviso) MANTEGAZZA, Vittorio Alberto (Unione Rugby Capitolina) MANTELLI, Leonardo (Unione Rugby Prato Sesto) MASATO, Lorenzo (Benetton Rugby Treviso) MINOZZI, Matteo (Valsugana Rugby Padova) ORSENIGO, Umberto (Rugby Milano) PAVESI, Federico (Amatori Parma Rugby) PETTINELLI, Giovanni (Lyons Rugby Veneziamestre) RAFFAELE, Riccardo (L'Aquila Rugby) ROLLO, Giovanni (Rugby Parma) SPERANDIO, Luca (Benetton Rugby Treviso) TORRIANI, Michele (Rugby Colorno) VENDITTI, Gianmaria (Villa Pamphili Roma) VINCENZO, Gianmaria (Rugby Milano) ZANETTI, Giacomo (Rugby Bassano) ZUIN, Federico (Ruggers Tarvisium)
