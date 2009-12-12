Home Senza categoria Stagione finita per il pilone della Femi Cz Rugby Rovigo, Gonzalo Buquete

di Redazione 12/12/2009

I giocatori e lo staff tecnico della Femi Cz Rugby Rovigo sono rientrati in Italia dopo la trasferta di Tolone. Dopo la sconfitta di ieri i Bersaglieri torneranno in campo lunedì per preparare il match di ritorno programmato per sabato 19 allo stadio Battaglini. E’ rimasto invece in Francia il pilone Gonzalo Buquete, infortunatosi al 15’ dell’incontro con il Toulon. Per lui frattura scomposta del polso sinistro che ha richiesto un’operazione d’urgenza. L’intervento chirurgico, per l’applicazione di due fissatori interni, è riuscito completamente e l’argentino dovrebbe rientrare a Rovigo lunedì insieme alla presidente Vecchi. Purtroppo, però, i tempi di recupero si prospettano molto lunghi, intorno ai sei mesi, precludendo a Buquete la possibilità di tornare in campo prima della fine della stagione. Nel match di ritorno mancherà anche capitan Tommaso Reato, partito per il viaggio di nozze, mentre tutti gli altri giocatori saranno a disposizione di Casellato per cercare di riscattare la prestazione dell’andata, nella quale comunque si sono viste alcune cose positive tenuto conto l’altissimo livello degli avversari.

