di Redazione 21/06/2012

STATI UNITI, SCELTE LE AQUILE PER IL TEST CON GLI AZZURRI Houston (Stati Uniti) – Mike Tolkin, Commissario Tecnico degli Stati Uniti, ha annunciato oggi la formazione che scenderà in campo sabato sera (ore 19.30 locali, 2.30 di domenica in Italia) al BBVA Stadium di Houston nel test-match che chiude il tour estivo nelle Americhe della Nazionale Italiana Rugby. Nessun cambio tra le Eagles rispetto alla squadra titolare che la settimana scorsa ha superato la Georgia in Colorado, con un solo cambio di maglia tra le ali. Questo il XV a stelle e strisce: 15 Chris Wyles (Saracens) 14 James Paterson (Glendale Raptors) 13 Paul Emerick (London Wasps) 12 Andrew Suniula (Cornish Pirates) 11 Luke Hume (Old Blue) 10 Roland Suniula (Chicago Griffins) 9 Mike Petri (NYAC) 8 Todd Clever (NTT Shining Arcs) - capitano 7 Scott Lavalla (Stade Francais) 6 Taylor Mokate (Wellington Old Boys RFC) 5 Brian Doyle (NYAC) 4 Louis Stanfill (NYAC) 3 Eric Fry (Wellington Old Boys RFC) 2 Chris Biller (Northampton Saints) 1 Shawn Pittman (London Welsh) a disposizione 16 Derek Asbun (Oxford University) 17 Mike MacDonald (At Large) 18 Tolifili Liufau (l'Uson Rugby) 19 Andrew Durutalo (USA Rugby Sevens/Old Puget Sound Beach) 20 Mose Timoteo (SFGG) 21 Will Holder (Army) 22 Colin Hawley (USA Rugby Sevens)

