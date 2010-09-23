Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

STATISTICHE ECCELLENZA - II GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] Cari colleghi, in allegato le statistiche delle presenze e la classifica marcatori del Campionato Italiano d'Eccellenza aggiornate a seguito dell'omologazione degli incontri da parte del Giudice Sportivo federale. Un cordiale saluto,   Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE III GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

Articolo Successivo

ECCELLENZA, OMOLOGAZIONE INCONTRO MANTOVANI LAZIO v PETRARCA PADOVA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012