STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 12.03.11
di Redazione
12/03/2011
Cari colleghi, cliccando sul link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione del match dell'RBS 6 Nazioni Italia v Francia 22-21 disputato questo pomeriggio allo Stadio Flaminio di Roma. STATISTICHE NAZIONALE ITALIANA RUGBY - AGGIORNAMENTO 12.03.11 Grazie e buon lavoro
