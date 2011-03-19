STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 19.03.11
di Redazione
19/03/2011
STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 19.03.11 Cari colleghi, al link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione dell'RBS 6 Nazioni 2011. Statistiche Italia - aggiornamento 19.03.2011 Grazie della collaborazione durante l'intero periodo del Torneo, buon lavoro ed a presto. _
