STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 14.08.11

14/08/2011

[gallery] STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 14.08.11 Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a seguito del Cariparma Test Match contro il Giappone giocato ieri allo Stadio "Dino Manuzzi" di Cesena. STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 14.08.11 L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
