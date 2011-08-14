STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 14.08.11
14/08/2011
STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 14.08.11 Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a seguito del Cariparma Test Match contro il Giappone giocato ieri allo Stadio "Dino Manuzzi" di Cesena. STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 14.08.11 L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
