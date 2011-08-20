Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 21.08.11

Redazione Avatar

di Redazione

20/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] STATISTICHE NAZIONALE ITALIANA RUGBY - AGGIORNAMENTO 21.08.11 Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione del test-match contro la Scozia disputato ad Edinburgo il 20.08.11 in preparazione alla Rugby World Cup. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 21.08.11
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019