STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 21.08.11
di Redazione
20/08/2011
[gallery] STATISTICHE NAZIONALE ITALIANA RUGBY - AGGIORNAMENTO 21.08.11 Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione del test-match contro la Scozia disputato ad Edinburgo il 20.08.11 in preparazione alla Rugby World Cup. L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. STATISTICHE ITALIA - AGGIORNAMENTO 21.08.11
