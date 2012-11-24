STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE - AGGIORNAMENTO 24.11.12
di Redazione
24/11/2012
STATISTICHE SQUADRA NAZIONALE – AGGIORNAMENTO 24.11.12 Cari colleghi, dal link sottostante potete scaricare le statistiche della Nazionale Italiana Rugby aggiornate a conclusione del Cariparma Test Match Italia v Australia disputato oggi allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. https://www.dropbox.com/sh/kz1tm80gfbyab1s/y9xPalqWK0 ( https://www.dropbox.com/sh/kz1tm80gfbyab1s/y9xPalqWK0 ) Da segnalare: - 43 partite da capitano per Sergio Parisse (record assoluto per l’Italia) - 44 partite consecutive in Nazionale per Alessandro Zanni (Pacific Islanders 2008-Australia 2012) - 98° caps per Andrea Lo Cicero, secondo Azzurro all-time (Troncon 101 caps) - Undicesima partita di Jacques Brunel sulla panchina dell’Italia (4 vinte, 7 perse) - 28 i giocatori utilizzati da Jacques Brunel durante i Cariparma Test Match 2012 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Redazione