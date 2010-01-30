Home Senza categoria Stefano Canale passa al Mogliano Rugby Asd

di Redazione 30/01/2010

Stefano Canale passa al Mogliano Rugby Asd. La Femi-Cz Rugby Rovigo ha trovato l’accordo con la società trevigiana per la cessione del mediano di mischia che in questa stagione ha faticato a trovare spazio con la maglia rossoblu. L’accordo tra la società e il giocatore è stato raggiunto in modo consensuale proprio nel tentativo di dare a Canale la possibilità di giocare di più, questo anche grazie agli ottimi rapporti che la Femi-Cz Rugby Rovigo ha con il Mogliano Rugby Asd. La squadra che ha accolto Canale milita nel campionato di serie A, dove si trova al terzo poso, a due soli punti dal Noceto capolista. Il giocatore ha comunque accettato di scendere di categoria: “Per me è importante giocare, rimettermi in forma e dare il mio contributo esprimendo tutta la mia voglia e il mio entusiasmo. Avrò bisogno di un po’ di tempo per ambientarmi, capire i meccanismi e ritrovare gli 80 minuti sulle gambe, ma sono convinto di aver fatto un’ottima scelta perché a Mogliano ritroverò molti amici. Sono pronto e carico per la nuova avventura, e motivato a dare il massimo quanto prima”. Per quanto riguarda la sua esperienza a Rovigo Stefano commenta: “Anche se quest’anno non ho giocato quanto avrei voluto ho comunque grande stima della città e grande rispetto per la maglia del Rovigo. Porterò sempre nel cuore il calore del tifo e della città e non è escluso che in futuro possa tornare”. “Ma ora - conclude il giocatore - sono convinto che la cosa migliore sia cambiare squadra”. La società, comunque, ci tiene a ringraziare Sterfano Canale per quanto fatto durante la sua permanenza a Rovigo e augura al giocatore di raggiungere traguardi importanti nel corso della sua nuova esperienza con il Mogliano Rugby.

