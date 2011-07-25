SU LA7 E SKY SPORT 2 HD IN SIMULCAST I DUE TEST PRE-MONDIALI DELL&acirc;

Home Senza categoria SU LA7 E SKY SPORT 2 HD IN SIMULCAST I DUE TEST PRE-MONDIALI DELLâ

SU LA7 E SKY SPORT 2 HD IN SIMULCAST I DUE TEST PRE-MONDIALI DELLâ

di Redazione 25/07/2011

[gallery] SU LA7 E SKY SPORT 2 HD IN SIMULCAST I DUE TEST PRE-MONDIALI DELL’ITALIA IL 13 AGOSTO SFIDA AL GIAPPONE A CESENA, IL 20 C’E’ LA SCOZIA AD EDINBURGO Roma – Venerdì 22 luglio, a conclusione della terza settimana di lavoro in Alta Pusteria, il CT dell’Italrugby Nick Mallett ha ufficializzato la lista dei trenta atleti convocati per la Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011”, settima edizione del terzo evento sportivo più seguito al mondo. Ma, prima di volare in Nuova Zelanda, l’Italia sosterrà come ogni quattro anni due incontri estivi di preparazione alla rassegna iridata: il 13 agosto la Nazionale sarà per la prima volta nella sua storia a Cesena dove, sul prato del “Dino Manuzzi”, affronterà il Giappone nel Cariparma Test Match che segnerà l’ultima apparizione del CT Mallett davanti al pubblico italiano; una settimana più tardi, Parisse e compagni scenderanno invece in campo al Murrayfield di Edinburgo per affrontare la Scozia nell’atto finale della preparazione ai Mondiali. Entrambi gli incontri verranno trasmessi in diretta in simulcast da La7 (analogico/digitale) e da Sky Sport 2 HD (satellitare) con i seguenti orari: sabato 13 agosto – ore 20.45 diretta La7/Sky Sport 2 Italia v Giappone sabato 20 agosto – ore 18.00 italiane diretta La7/Sky Sport 2 Scozia v Italia Nota per le redazioni: l’edizione 2011 della Rugby World Cup verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport 2 HD

