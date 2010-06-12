Sudafrica 2010 media guide
di Redazione
12/06/2010
Cari colleghi, la media guide della Nazionale Italiana Rugby per il tour estivo in Sudafrica può essere scaricata cliccando sul link sottostante. All'interno della pubblicazione il calendario del tour, le principali statistiche della Nazionale, i profili dello staff e dei ventisei azzurri convocati per il doppio confronto contro gli Springboks ed il programma stampa del tour. A disposizione per qualunque necessità o chiarimento. MEDIA GUIDE TOUR ESTIVO SUDAFRICA 2010
Articolo Precedente
Sudafrica: contro Springboks chiave è possesso
Articolo Successivo
Italia A supera Argentina 21-20
Redazione