Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Sudafrica 2010 media guide

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Cari colleghi, la media guide della Nazionale Italiana Rugby per il tour estivo in Sudafrica può essere scaricata cliccando sul link sottostante. All'interno della pubblicazione il calendario del tour, le principali statistiche della Nazionale, i profili dello staff e dei ventisei azzurri convocati per il doppio confronto contro gli Springboks ed il programma stampa del tour. A disposizione per qualunque necessità o chiarimento. MEDIA GUIDE TOUR ESTIVO SUDAFRICA 2010
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sudafrica: contro Springboks chiave è possesso

Articolo Successivo

Italia A supera Argentina 21-20

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012