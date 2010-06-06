Home Federazione Italiana Rugby SudAfrica: nazionale italiana in raduno

SudAfrica: nazionale italiana in raduno

di Redazione 06/06/2010

La Nazionale Italiana Rugby si è radunata questa sera a Roma, presso il Park Hotel “La Borghesiana” dove, da domani mattina, gli Azzurri prepareranno la serie di due test-match contro il Sudafrica campione del mondo in carica. Nessuna problematica di ordine fisico tra i ventisei giocatori convocati per le partite del 19 a Witbank e del 26 ad East London, a cui sono stati aggregati dal CT Nick Mallett, per poter schierare in allenamento due formazioni complete, anche i giovani Belardo, Benettin, Iannone e Mortali reduci dal successo nel Junior World Rugby Trophy di Mosca con l’Italia U20. Prima di cena, la Nazionale si è ritrovata per una prima riunione nel corso della quale Carlo Checchinato ha salutato il gruppo presentando al tempo stesso Luigi Troiani che, da questa sera, lo sostituisce ufficialmente nel ruolo di Manager azzurro. Domani mattina allenamento per reparti tra campo e palestra, nel pomeriggio presentazione del piano del gioco per il tour e, a seguire, primo allenamento collettivo.Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps) – capitano/n.8 Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps) – centro/ala Valerio BERNABO' (Futura Park Rugby Roma, 14 caps) - seconda linea Riccardo BOCCHINO (Femi-CZ Rovigo, 3 caps)* - apertura/mediano di mischia Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps) – seconda linea Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 56 caps) – centro/ala Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 67 caps) - pilone Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 1 cap) - pilone Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 44 caps) – seconda linea Paul DERBYSHIRE (Petrarca Padova, 3 caps) - flanker Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 11 caps) – seconda linea Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 29 caps) - tallonatore Craig GOWER (Bayonne, 11 caps) – apertura/centro Andrea MASI (Racing Metro Paris, 50 caps) – utility back Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 19 caps) – estremo/apertura Fabio ONGARO (Saracens, 69 caps) - tallonatore Salvatore PERUGINI (Bayonne, 71 caps) - pilone Simon PICONE (Benetton Treviso, 21 caps) – mediano di mischia Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 21 caps) – centro/ala Kaine Paul ROBERTSON (MPS Viadana, 46 caps) - ala Franco SBARAGLINI (Benetton Treviso, 4 caps) - pilone/tallonatore Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) - ala Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps) – mediano di mischia Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps) – flanker/n.8 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 42 caps) – flanker/n.8 invitati: Nicola BELARDO (Partenope Napoli)*, Alberto BENETTIN (Petrarca Padova)*, Michele MORTALI (Plusvalore Gran Parma)* e Tommaso IANNONE (Banca Monte Parma)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato”

