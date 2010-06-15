Home Federazione Italiana Rugby Sudafrica: primo allenamento a Witbank

di Redazione 15/06/2010

Cielo terso ma un vento teso e freddo hanno fatto da cornice alla prima giornata di allenamenti della Nazionale Italiana Rugby a Witbank. Questa mattina tutti i ventisei azzurri convocati dal CT Nick Mallett per la doppia trasferta sudafricana si sono divisi per reparti tra campo e palestra, mentre nel pomeriggio l’Italia ha cominciato a provare il piano di gioco da opporre sabato al Puma Stadium ai Campioni del mondo in carica. Tanta fatica a causa dell’altitudine, ma una generale soddisfazione da parte dello staff tecnico al termine della giornata, caratterizzata soprattutto dall’annuncio della formazione per la partita di sabato (ore 15.00, diretta Sky Sport 2) da parte del CT del Sudafrica, Pieter de Villiers. Carlo Del Fava, seconda linea azzurra nato in Sudafrica, ha commentato così la formazione avversaria, con particolare riferimento alla coppia di saltatori formata dal capitano dei Boks Victor Matfield e da Bakkies Botha: “Affrontare gli Springboks è sempre una grande emozione, in particolare per noi seconde linee. Matfield e Botha sono forse la miglior coppia in circolazione, e probabilmente in questo momento anche quella più in forma, quindi per noi seconde linee, al di là di chi manderà scenderà in campo, sarà una sfida nella sfida”. “Per me – ha detto il seconda linea di origine lucchese, ex nazionale sudafricano U19 – sarà un grande piacere se potrò scendere in campo. Oggi in allenamento abbiamo faticato un po’ avvertendo l’altitudine e sabato sarà una gara molto difficile e fisica, ma credo non avremo problemi ad acclimatarci da qui al momento del fischio d’inizio”. Domani per l’Italia giornata di riposo, mentre giovedì dopo l’allenamento mattutino il CT Nick Mallett annuncerà la formazione per il test di sabato a Witbank.

