Sul canale satellitare Sky 941 Trasmissione sul rugby di A1
di Redazione
05/10/2010
Giovedì 7 alle 21, nella scaletta, della prima puntata di 'Mischia Aperta', la rubrica settimanale di MC Television (canale Sky 941) di un'ora dedicata esclusivamente alla serie A1 di rugby, verrà dato ampio spazio alle immagini delle partite San Gregorio-Amatori Milano, Brescia-Livorno e Firenze-Fiamme Oro. Nel corso della trasmissione, interviste agli allenatori di San Gregorio, Milano e Livorno, Arancio, Cuttitta e Saccà, al presidente del Livorno Tobia ed ai giocatori Sapuppo e Bressons del San Gregorio e Artal del Livorno. In studio commenti a cura di Fabio Giorgi e Arianna Ciaramella.
Articolo Precedente
Live From The Field
Articolo Successivo
Livorno Rugby, A1
Redazione