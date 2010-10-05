Home Senza categoria Sul canale satellitare Sky 941 Trasmissione sul rugby di A1

Sul canale satellitare Sky 941 Trasmissione sul rugby di A1

di Redazione 05/10/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Giovedì 7 alle 21, nella scaletta, della prima puntata di 'Mischia Aperta', la rubrica settimanale di MC Television (canale Sky 941) di un'ora dedicata esclusivamente alla serie A1 di rugby, verrà dato ampio spazio alle immagini delle partite San Gregorio-Amatori Milano, Brescia-Livorno e Firenze-Fiamme Oro. Nel corso della trasmissione, interviste agli allenatori di San Gregorio, Milano e Livorno, Arancio, Cuttitta e Saccà, al presidente del Livorno Tobia ed ai giocatori Sapuppo e Bressons del San Gregorio e Artal del Livorno. In studio commenti a cura di Fabio Giorgi e Arianna Ciaramella.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp