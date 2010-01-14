Sulla buona strada
di Redazione
14/01/2010
Il rugby spesso è lo sport che per antonomasia è portatore di valori importanti: rispetto, impegno, regole. Ma dovremo aggiungere anche sicurezza. Proprio in questi giorni la Nazionale Italiana di Rugby è diventata testimonial per una nuova campagna pubblicitaria - pubblicità progresso - promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sensibilizzare i cittadini al rispetto del codice della strada. La campagna si intitola "Sulla buona strada" e questo è lo spot di 30 secondi che potrete vedere in televisione. Queste le parole direttamente dalla voce del Ministro Altero Matteoli:
Desidero ringraziare la Federazione Italiana Rugby per aver aderito con entusiasmo alla campagna in favore della sicurezza stradale promossa dal Dicastero che mi onoro di guidare. Abbiamo coinvolto anche i nostri campioni del Rugby, molto amati da un numeroso pubblico di giovani e meno giovani, perché riteniamo che con il loro apporto il messaggio che intendiamo lanciare sarà più incisivo e riuscirà a sensibilizzare chi si mette alla guida al rispetto delle regole.Un ulteriore segnale di quanto il rugby stia crescendo nella nostra nazione, e stia costantemente guadagnano metri verso una consapevolezza più globale dei valori sportivi, e non solo. Cogliamo l'occasione per fare i migliori auguri di pronta guarigione al capitano Sergio Parisse: Capitano torna presto!
