Super 10: arbitri semifinali
di Redazione
12/05/2010
Sono il milanese Stefano Pennè e l’internazionale partenopeo Carlo Damasco i due direttori di gara designati dal CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, per il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 in programma nel fine settimana. Pennè arbitrerà sabato alle ore 16.00, al “Plebiscito” di Padova, il derby d’andata tra i padroni di casa del Petrarca e la Benetton Treviso, mentre Damasco sarà in campo ventiquattro ore più tardi allo “Zaffanella” per la sfida tra l’MPS Viadana e la Femi-CZ Rovigo. E’ stata nel frattempo aggiornata la programmazione televisiva delle due semifinali d’andata, adesso disponibili in differita su RaiSportPiù a partire dalle ore 18.10 ed in diretta streaming sul portale www.raisport.rai.it
Padova, Stadio Plebiscito – sabato 15 maggio, ore 16.00 Semifinale, andata – differita RaiSportPiù ore 18.10/diretta web www.raisport.rai.it PETRARCA PADOVA v BENETTON TREVISO arb. Pennè (Milano) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Chiesa (Milano)
Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 16 maggio, ore 16.00 Semifinale, andata – differita RaiSportPiù ore 18.10/diretta web www.raisport.rai.it MPS VIADANA v FEMI-CZ ROVIGO arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Marrama (Padova), Reale (Bari) quarto uomo: Masetti (Roma)
Redazione