Super 10: domani la prima finalista
di Redazione
21/05/2010
La Benetton Treviso per raggiungere l'ottava finale di seguito, il Petrarca Padova per poter conquistare il diritto a giocare sul prato amico del Plebiscito la Finale-scudetto del prossimo 29 maggio e sognare sino all'ultimo quel titolo che alla Guizza manca dalla stagione 86/87. Allo Stadio Monigo di Treviso, domani alle ore 16.00 (diretta RaiSportPiù 2 e streaming web su www.raisport.rai.it, differita Rai3 alle 18.10) si decide il nome della prima finalista del massimo campionato. La semifinale di ritorno del Super 10 tra Benetton e Petrarca segna il centoventesimo scontro diretto tra le due formazioni venete una settimana dopo la gara d'andata che ha visto i Campioni d'Italia espugnare la roccaforte petrarchina con un 16-28 che sembra aver posto solide basi per il passaggio del turno dei Campioni d'Italia. Ma Franco Smith, alla sua terza stagione sulla panchina del Treviso, un titolo sfumato nel 2008, uno conquistato nel 2009, non vuole recitare il ruolo di favorito a tutti i costi: "Sarà una battaglia dura - conferma l'ex apertura biancoverde - perché il Petrarca non ha niente da perdere. Mercier e compagni sanno di dover recuperare e quindi mi aspetto che giochino in maniera diversa, attaccando e mettendoci sotto pressione costantemente. Noi dobbiamo essere bravi soprattutto nel mantenere la disciplina. Credo comunque che nel corso dell'anno ci siamo abituati a sfide simili, dal momento che tutte le nostre avversarie contro di noi tiravano sempre fuori qualcosa in più, proprio quasi come se si trattasse di una finale". Già fatto il XV titolare dei Campioni d'Italia, che scelgono una prima linea tutta azzurra con Cittadini, Ghiraldini e Rizzo, confermano seconda e terza linea viste nel match d'andata e apportano qualche novità tra in mediana - con Botes al posto di Picone come mediano di mischia - e tra i trequarti, con Vilk al posto di Mulieri. Ancora qualche dubbio invece per Pasquale Presutti, tecnico storico del Petrarca: in ballottaggio per la maglia numero otto Ansell e Padrò, con quest'ultimo che potrebbe trovare un posto anche in seconda linea al posto di Cavalieri. Botteghini del Monigo aperti alle 13.30, trenta minuti prima dell'apertura dei cancelli dello stadio.
Treviso, Stadio "Monigo" - sabato 22 maggio, ore 16.00 Super 10, semifinale ritorno - diretta Rai Sport 2/www.raisport.rai.it BENETTON TREVISO v PETRARCA PADOVA Benetton Treviso (formazione annunciata): Williams; Vilk, Galon, Goosen, De Jager; McLean, Botes; Kingi, Zanni, Barbieri R.; Van Zyl, Pavanello A. (cap); Cittadini, Ghiraldini, Rizzo a disposizione (convocati): Allori, Di Santo, Filippucci, Marcato, Orlando, Pavanello E., Semenzato, Sgarbi, Vidal all. Smith Petrarca Padova (probabile formazione): Acuna; Innocenti, Patrizio, Bertetti, Spragg; Mercier (cap), Leonardi N.; Ansell/Padrò G., Galatro, Derbyshire; Fletcher, Cavalieri; Chistolini, Gatto, Costa-Repetto a disposizione: Caporello, Marchetto, Filippini, Ansell/Padrò/Cavalieri, Billot, Borgato, Chillon Ale. all. Presutti arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Dordolo M. (Udine), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Laurenti (Bologna)
Così nella semifinale d'andata Petrarca Padova v Benetton Treviso 16-28 (punti in classifica 0-4) Così in regular season Benetton Treviso v Petrarca Padova 36-3 (II giornata) Petrarca Padova v Benetton Treviso 8-3 (XI giornata) Benetton Treviso v Petrarca Padova 9-8 (Finale Coppa Italia)
Precedenti in campionato Giocate 119 Vittorie Petrarca Padova 55 (36 interne, 18 esterne, 1 in campo neutro) Pareggi 5 (2 a Padova, 3 a Treviso) Vittorie Benetton Treviso 59 (36 interne, 20 esterne, 3 in campo neutro) Punti segnati Petrarca Padova 1397 Punti segnati Benetton Treviso 1892
Migliori marcatori in regular season Ludovic Mercier (Petrarca Padova) 171 punti Marius Goosen (Benetton Treviso) 88 punti
Migliori meta-men in regular season Costantino Ricciardi (Petrarca Padova) 6 mete Benjamin De Jager e Brendan Williams (Benetton Treviso) 6 mete
LE SEMIFINALI SUPER 10 IN TV Benetton Treviso v Petrarca Padova - 22.05.10 - ore 16.00 - diretta RaiSportPiù 2 Benetton Treviso v Petrarca Padova - 22.05-10 - ore 18.10 - differita Rai3 Femi-CZ Rovigo v MPS Viadana - 23.05.10 - ore 16.00 - diretta RaiSportPiù 2
LE SEMIFINALI SUPER 10 ALLA RADIO Aggiornamenti su Radio Rai 1 sabato 22 e domenica 23 dalle 15.10 - con Paolo Pacitti Sintesi della giornata su Radio R101 sabato 22 e domenica 23, ore 18.50
LE SEMIFINALI SUPER 10 SUL WEB Benetton Treviso v Petrarca Padova - 22.05.10 - ore 16.00 - diretta raisport.rai.it Femi-CZ Rovigo v MPS Viadana - 23.05.10 - ore 16.00 - diretta raisport.rai.it Tutti gli incontri in diretta testuale su www.federugby.it
Redazione