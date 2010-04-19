Super 10: finale all'arena di Milano
di Redazione
19/04/2010
La Federazione Italiana Rugby desidera ufficializzare che è stato raggiunto un accordo con la società Amatori Milano per l’organizzazione della finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 2009/2010 presso l’Arena Civica di Milano. Lo storico impianto del capoluogo meneghino, già sede degli allenamenti della Nazionale Italiana Rugby e degli All Blacks nella settimana che ha preceduto l’indimenticabile appuntamento del novembre scorso al “Meazza” di Milano, ospiterà quindi, il prossimo 29 maggio, l’atto conclusivo del massimo campionato nazionale.Prezzi dei biglietti e modalità di acquisto verranno rese note nei prossimi giorni sul sito internet federale www.federugby.it Il Presidente della FIR Giancarlo Dondi ha così commentato la scelta dell’Arena Civica quale sede della Finale del Super 10: “La FIR ha da sempre ben presente l’importanza di puntare sulle grandi piazze per i principali appuntamenti di carattere nazionale ed internazionale. Dopo aver vinto la sfida di San Siro in novembre, raggiungendo il tutto esaurito per il Cariparma Test Match contro gli All Blacks, siamo decisi a conseguire un altro risultato importante in termini di promozione del movimento portando la finale del Super 10 in un impianto suggestivo come l’Arena. Voglio ringraziare il Comune di Milano e l’Amatori Milano che hanno deciso di affiancarci nell’organizzazione di questa nuova sfida”.
