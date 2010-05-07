Super 10: finale scudetto 29 maggio a Padova
di Redazione
07/05/2010
La Federazione Italiana Rugby informa di aver raggiunto un accordo con il Comune di Padova e la società Petrarca Padova per l’organizzazione della finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10. La finale della massima competizione nazionale si disputerà pertanto sabato 29 maggio allo Stadio Plebiscito di Padova alle ore 18.00 e verrà integralmente trasmessa in diretta televisiva da RaiSportPiù. Lo Stadio “Plebiscito” ha già ospitato la finale Super 10 in sette occasioni: 1992, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004 e 2005. La FIR ufficializzerà nelle prossime ore, tramite il proprio sito ufficiale www.federugby.it, prezzi e modalità di vendita dei biglietti per assistere alla finale del prossimo 29 maggio. Il Presidente federale Giancarlo Dondi ha rilasciato, in merito alla scelta dello Stadio Plebiscito come sede della Finale-scudetto, la seguente dichiarazione: “Desidero ringraziare sentitamente il Sindaco di Padova Flavio Zanonato ed in Presidente del Petrarca Padova Enrico Toffano che hanno mostrato da subito grande disponibilità e collaborazione, accettando con entusiasmo di affiancarci nell’organizzazione della Finale di Super 10. Padova è una delle piazze storiche del nostro movimento e nelle finali disputate negli anni passati al Plebiscito abbiamo sempre potuto contare su una entusiasmante cornice di pubblico e sono sicuro che anche la finale 2010 non farà eccezione”.
