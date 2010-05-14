Super 10: iniziano le semifinali
di Redazione
14/05/2010
Tocca ad una grande classica del rugby italiano, il derby veneto tra Petrarca Padova e Benetton Treviso, accendere la miccia dei play-off del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 domani alle ore 16.00 allo Stadio Plebiscito che, il prossimo 29 maggio, ospiterà la finale-scudetto. La prima delle due semifinali d’andata – ventiquattro ore dopo, allo Zaffanella di Viadana, si affrontano MPS Viadana e Femi-CZ Rovigo – coincide con il derby numero centodiciannove tra i tuttineri di Pasquale Presutti, quarti al termine della stagione regolare, ed i Campioni d’Italia della Benetton che hanno chiuso in testa alla classifica. Padova e Treviso si sfidano, domani, per la quarta volta in stagione: fattore campo decisivo nelle due partite di campionato, con Treviso a segno 36-3 al Monigo nel secondo turno e Padova vittorioso al Plebiscito per 8-3 all’undicesima giornata, mentre il 21 marzo scorso le due squadre si sono affrontate nella finale di Coppa Italia vinta per 9-8 dal XV allenato da Franco Smith. Dopo aver già messo in bacheca la Supercoppa 2009 e la Coppa Italia, la Benetton punta adesso a confermarsi Campione d’Italia per centrare una storica tripletta prima del salto in Magners Celtic League ma, al Plebiscito, troverà un Petrarca intenzionato a vendere cara la pelle nel doppio confronto di semifinale. Il francese Ludovic Mercier, capitano e numero dieci del Petrarca Padova, nonché miglior marcatore del Club con 171 punti, è pronto a dare battaglia: “Se giochiamo come contro Viadana (23-26 la settimana scorsa ndr) sono ottimista. Anche i piccoli errori vanno evitati, e guai a subire cartellini gialli. Loro sono più abituati a semifinali e finali, ma siamo pronti. Chiedo un grande sostegno ai tifosi, abbiamo bisogno di loro, promettiamo in cambio il massimo impegno”. E proprio per ringraziare i tifosi padovani che domani saranno in tribuna al Plebiscito (biglietto uomini 20€/U18 15€/ingresso gratuito donne e U14) sono state stampate duemila magliette nere con il logo del Petrarca che verranno distribuite gratuitamente. Rispetto all’ultimo match di regular-season contro il Viadana, coach Presutti recupera il tallonatore Gatto, il seconda linea Cavalieri e l’estremo Acuna, tutti in campo dal primo minuto. Ballottaggio all’ala, nel XV titolare, tra Innocenti e Borgato. La Benetton Treviso, come ogni vigilia, ha svolto un leggero allenamento pomeridiano sul prato del Monigo per un’ultima rifinitura al piano di gioco, al termine della quale Franco Smith ha annunciato la formazione da mandare in campo contro il Petrarca. Domani i biancoverdi si ritroveranno in sede per la riunione pre-partita per poi trasferirsi a Padova per un match delle cui difficoltà il manager trevigiano Franco Properzi-Curti è ben consapevole: “Quest’anno a Padova non siamo ancora riusciti a fare risultato, sappiamo che sarà molto dura, come sempre contro il Petrarca, anche perché troveremo un campo molto pensate dopo le piogge di questi giorni. Nonostante ciò, dovremo riuscire a lanciare le nostre linee veloci per mettere in difficoltà la loro difesa”. Indisponibili per infortunio Costanzo, Fraser-Water, Garcia e Vermaak, il tecnico Smith punta sulla mediana formata dagli Azzurri Picone e McLean e su una coppia di centri solida ed esperta con Goosen e Galon, con Williams estremo pronto a sfruttare la propria rapidità per creare interrogativi alla difesa petrarchina. Queste le formazioni domani in campo:
Padova, Stadio Plebiscito – sabato 15 maggio 2010, ore 16.00 Super 10, semifinale andata – diretta www.raisport.rai.it/diff. RaiSportPiù ore 18.10 PETRARCA PADOVA v BENETTON TREVISO Petrarca Padova (formazione annunciata): Acuna; Innocenti/Borgato, Patrizio, Bertetti, Spragg; Mercier (cap), Leonardi N.; Ansell, Galatro, Derbyshire; Cavalieri, Fletcher; Chistolini, Gatto, Costa-Repetto a disposizione: Caporello, Marchetto, Filippini, Bezzati, Billot, Chillon Ale., Borgato/Innocenti, Dal Corso all. Presutti Benetton Treviso (probabile formazione): Williams; Mulieri, Galon, Goosen, De Jager; McLean, Picone; Kingi, Zanni, Barbieri R.; Van Zyl, Pavanello A. (cap); Rouyet, Ghiraldini, Allori a disposizione: Vidal, Rizzo, Pavanello E., Orlando, Semenzato, Botes, Sgarbi, Cittadini all. Smith arb. Pennè (Milano) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Chiesa (Milano)
Così in regular season Benetton Treviso v Petrarca Padova 36-3 (II giornata) Petrarca Padova v Benetton Treviso 8-3 (XI giornata) Benetton Treviso v Petrarca Padova 9-8 (Finale Coppa Italia)
Precedenti in campionato Giocate 118 Vittorie Petrarca Padova 55 (36 interne, 18 esterne, 1 in campo neutro) Pareggi 5 (2 a Padova, 3 a Treviso) Vittorie Benetton Treviso 58 (36 interne, 19 esterne, 3 in campo neutro) Punti segnati Petrarca Padova 1381 Punti segnati Benetton Treviso 1864
Migliori marcatori in regular season Ludovic Mercier (Petrarca Padova) 171 punti Marius Goosen (Benetton Treviso) 88 punti
Migliori meta-men in regular season Costantino Ricciardi (Petrarca Padova) 6 mete Benjamin De Jager e Brendan Williams (Benetton Treviso) 6 mete
LE SEMIFINALI SUPER 10 IN TV Petrarca Padova v Benetton Treviso – 15.05.10 – ore 18.10 – differita RaiSportPiù MPS Viadana v Femi-CZ Rovigo – 16.05.10 – ore 18.10 – differita RaiSportPiù “Quelli che il calcio…” – 16.05.10 – collegamenti da Viadana - diretta Rai2
LE SEMIFINALI SUPER 10 ALLA RADIO Aggiornamenti su Radio Rai 1 sabato 08 e domenica 9 dalle 15.10 - con Paolo Pacitti Sintesi della giornata su Radio R101 sabato 8 e domenica 9, ore 18.50
LE SEMIFINALI SUPER 10 SUL WEB Petrarca Padova v Benetton Treviso – 15.05.10 – ore 16 – diretta raisport.rai.it MPS Viadana v Femi-CZ Rovigo – 16.05.10 – ore 18.10 – diretta raisport.rai.it Tutti gli incontri in diretta testuale su www.federugby.it
