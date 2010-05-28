Super 10: interviste Munerato e Ferraro
di Redazione
28/05/2010
Alla vigilia della Finale del Campionato Italiano d'Eccellenza Super 10 tra Benetton Treviso ed MPS Viadana, in programma domani allo Stadio Plebiscito di Padova, parlano a margine della conferenza stampa di presentazione il Direttore Sportivo di Treviso, Vittorio Munari, ed il tallonatore dell'MPS Viadana Luigi Ferraro. I file delle interviste sono disponibili in formato .mp3 nell'area Sala Stampa, sezione Podcast, di Federugby.it e sono libere da diritti.
Articolo Precedente
L’omaggio della città di Rovigo ai Bersaglieri
Redazione