Rugby CS

Super 10: interviste Munerato e Ferraro

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2010

Alla vigilia della Finale del Campionato Italiano d'Eccellenza Super 10 tra Benetton Treviso ed MPS Viadana, in programma domani allo Stadio Plebiscito di Padova, parlano a margine della conferenza stampa di presentazione il Direttore Sportivo di Treviso, Vittorio Munari, ed il tallonatore dell'MPS Viadana Luigi Ferraro. I file delle interviste sono disponibili in formato .mp3 nell'area Sala Stampa, sezione Podcast, di Federugby.it e sono libere da diritti.
