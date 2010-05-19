Loading...

Super 10: playoff in diretta

19/05/2010

Si comunica la seguente variazione al palinsesto delle semifinali di ritorno del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10: sabato 22 maggio, ore 16.00 BENETTON TREVISO v PETRARCA PADOVA diretta RaiSportPiù 2 e streaming web su www.raisport.rai.it differita Rai3 ore 18.10 (secondo tempo)
domenica 23 maggio, ore 16.00 FEMI-CZ ROVIGO v MPS VIADANA diretta RaiSportPiù 2 e streaming web su www.raisport.rai.it
