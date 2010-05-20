Super 10: prevendita biglietti finale
di Redazione
20/05/2010
SUPER 10, VIA ALLA PREVENDITA ON-LINE PER LA FINALE DEL 29 MAGGIO Il Comitato Organizzatore della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 ha fatto pervenire oggi a FIR i prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti per il match conclusivo del massimo campionato nazionale, in calendario il 29 maggio alle ore 18.00 allo Stadio Plebiscito di Padova. I tagliandi per assistere alla sfida che assegnerà lo scudetto numero ottanta nella storia del rugby italiano sono disponibili da oggi sul sito www.bestticket.it e, sino al 24 maggio, all’indomani delle semifinali di ritorno, potranno essere acquistati a prezzo promozionale. Da oggi, e sino al 24 maggio, un numero limitato di tagliandi interi sarà disponibile in promozione esclusivamente per coloro che effettueranno l’acquisto via internet ai seguenti prezzi: Tribuna Est – secondo anello – non numerata 500 posti – 28€ (+3€ di diritto di prevendita) Tribuna Est – primo anello – non numerata 500 posti – 20€ (+2€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – secondo anello – non numerata 500 posti – 28€ (+3€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – primo anello e gradinata – non numerata 1000 posti – 20€ (+2€ di diritto di prevendita)
Dalla mattina del 25 maggio e sino al 27 maggio, quando si concluderà la prevendita online, cesserà il periodo di promozione e verranno applicati i seguenti prezzi: Tribuna Est – secondo anello – non numerata 35€ (+3,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Est – primo anello – non numerata 25€ (+2,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – secondo anello – non numerata 35€ (+3,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – primo anello e gradinata – non numerata 25€ (+2,5€ di diritto di prevendita) Tutti i tagliandi acquistati via internet potranno essere ritirati sabato 29 maggio presso i botteghini dello Stadio Plebiscito a partire dalle ore 12.00.
Da oggi e sino al 28 maggio, presso la rete di punti vendita Index (elenco su www.indexpoint.net) saranno messi in vendita i biglietti interi e ridotti della Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10 ai seguenti prezzi: Tribuna Est – secondo anello – non numerata 35€ (+3,5€ di diritto di prevendita)/15€ ridotto U14 (+1,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Est – primo anello – non numerata 25€ (+2,5€ di diritto di prevendita)/15€ ridotto U14 (+1,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – secondo anello – non numerata 35€ (+3,5€ di diritto di prevendita)/15€ ridotto U14 (+1,5€ di diritto di prevendita) Tribuna Ovest – primo anello e gradinata – non numerata 25€ (+2,5€ di diritto di prevendita)/15€ ridotto U14 (+1,5€ di diritto di prevendita)
I biglietti invenduti al termine del periodo di prevendita (28 maggio, ore 9.00) saranno messi a disposizione del pubblico presso i botteghini dello Stadio Plebiscito nella mattina di sabato 29 maggio.
Redazione