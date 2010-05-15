Super 10. Semifinale scudetto. Montepaschi Viadana ospita la Femi Cz Rovigo

Ultima apparizione allo Zaffanella per la Montepaschi Viadana che dalla prossima stagione calcherà lo stesso terreno non più con il leone giallo nero cucito sul petto ma come capofila della franchigia celtica degli Aironi Rugby. Il commiato sarà in grande stile perché si tratta della semifinale di andata del Super 10 e l’ avversario si chiama Femi Cz Rovigo, la squadra più in forma , in questo momento, che arriva da una serie di otto vittorie consecutive, tra cui una anche a Viadana nella stagione regolare, sospinta dall’ entusiasmo di una intera città alla bramosa ricerca di un titolo che rinfreschi il proprio palmares fermo allo scudetto del 1990. Viadana arriva a questa semifinale senza aver brillato nell’ ultimo mese di gare e c’è da augurarsi che le motivazioni per congedarsi dal proprio pubblico in maniera degna si trasformino sul campo in carica agonistica e rigore tattico, elementi necessari per tenere a bada Rovigo nelle sue fonti di gioco. Per la prima volta in questa stagione coach Bernini non ha voluto svelare il quindici di partenza, di sicuro mancheranno il nazionale Pablo Canavosio e Miguel Alonso (infortunati) oltre a Pierre Hola, Aldo Birchall, Josh Furno e Craig Clare, fuori per scelta tecnica. E’ plausibile immaginare un impianto di squadra che si baserà sulla fisicità del pacchetto e, all’ uopo, sulla imprevedibilità delle proprie linee veloci, ma una delle chiavi del match sarà proprio la capacità di rigettare coinvolgimenti emotivi di sorta ed è proprio questo che ci si aspetta dai tanti giocatori internazionali che Viadana potrà schierare. La Rugby Rovigo, dal canto suo potrà contare sul supporto di oltre un migliaio di sostenitori che occuperanno tutta la Tribuna Est dello Zaffanella e nelle intenzioni dell’ allenatore Casellato c’ è la ferma determinazione di poter eliminare Viadana nei 160 minuti delle semifinali. Con i due mediani di mischia infortunati, Travagli è ancora convalescente per l’operazione al ginocchio e Legora condizionato dalla fascite, il tecnico Umberto Casellato ha deciso di schierare dal primo minuto Riccardo Bocchino numero 9, che farà coppia per la prima volta con Bustos, riportando Basson al suo ruolo di estremo. Luigi Malaspada. Stadio “Zaffanella” Viadana. Kick Off 16:00 I convocati dell’ Mps Viadana: Sciamanna, Cagna, Milani, Redolfini, Garcia, Elosù, Ferraro, Santamaria, Del fava, Geldenhuys, Hohneck, Quinnell, Erasmus, Benatti, Krause, Sole, Persico A., Brancoli, Wilson, Woodrow, Johansson, Co, Harvey, Pratichetti M., Pace, Sepe, Robertson, Law. All.: Franco Bernini. FemiCz Rovigo: 15 Basson; 14 Calcanhini, 13 A. Pratichetti, 12 Pizarro, 11 Bacchetti; 10 Bustos, 9 Bocchino; 8 Immelman, 7 Burman, 6 Van Der Merwe, 5 Tumiati, 4 Reato, 3 Ravalle, 2 Mahoney, 1 De Marchi A Disp.: 16 Damiano, 17 Boccalon, 18 Barion, 19 Anouer, 20 Badocchi, 21 Sartoretto, 22 Pedrazzi ( De Gaspari), 23 Dolcetto. All.: Umberto Casellato. Arbitro: Damasco (Napoli)