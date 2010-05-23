Home Federazione Italiana Rugby Super 10: Viadana seconda finalista

di Redazione 23/05/2010

L’MPS Viadana è la seconda finalista del Campionato Italiano d’Eccellenza Super 10. I gialloneri mantovani di Franco Bernini perdono in casa della Femi-CZ Rovigo per 22-18 nella semifinale di ritorno, ma staccano il biglietto per la finalissima di sabato prossimo allo Stadio Plebiscito di Padova in virtù della vittoria per 25-16 conquistata una settimana fa sul campo di casa dello Zaffanella. Al “Battaglini” di Rovigo c’è il pubblico delle grandi occasioni, tutto esaurito per circa 5000 spettatori: una città che prova a sospingere Umberto Casellato (oggi squalificato) ed i suoi Bersaglieri verso una finale sempre inseguita e mai raggiunta negli ultimi venti anni. Rovigo ci crede e nei primi ventiquattro minuti di gara si porta sul 9-0, pareggiando la differenza punti dell’andata, con tre calci piazzati del suo numero dieci German Bustos. Viadana non costruisce molto, subisce la pressione psicologica nel primo quarto di gara, poi capisce che il rischio di veder scivolare via la qualificazione alla finale è concreto. Nonostante l’espulsione temporanea del trequarti Cox, al ventiduesimo, l’estremo giallo nero Law ha un’occasione per cercare il calcio piazzato al ventisettesimo minuto: la distanza è ragguardevole, appena dietro la metà campo, ma lo scozzese centra i pali riducendo le distanze. La squadra di Franco Bernini prende fiducia, i suoi avanti si confermano superiori a quelli rossoblù, che subiscono in mischia ordinata, e De Santis – che tiene in pugno la partita, ma deve ricorrere al giallo simultaneo per Anouer e Krause - sanziona Rovigo con altri due calci da dietro la metà campo: Law non sbaglia e manda le squadre a riposo in parità, 9-9. Viadana sembra avere il risultato in pugno, neanche il giallo a capitan Geldenhuys nel recupero del primo tempo sembra intaccare le sicurezze dei mantovani ed il calcio di Bustos che al quinto della ripresa riporta Rovigo in vantaggio trova prontissima la replica del solito Law, questa volta da distanza ravvicinata. Tra il dodicesimo ed il quindicesimo, la gara sembra chiusa: prima l’apertura viadanese Johansson inventa il drop del primo vantaggio giallonero, poi il quinto missile di Law (100% dalla piazzola oggi per l’highlander) sembra affossare ogni speranza rodigina. La squadra di Casellato però è intenzionata a giocare sino in fondo e cinque minuti dopo il pilone Ravalle conquista metri ripartendo dalla base della mischia, serve Pizarro che ricicla su De Marchi e si ripropone a sua volta. Il pilone ex-Mont de Marsan lo serve, Pizarro resiste ad un placcaggio e schiaccia in meta. Bustos trasforma e riporta Rovigo in vantaggio. Altri dieci minuti e Bustos dalla piazzola riapre del tutto gara e speranze: il suo piazzato del 22-18 mette Viadana alle corde e l’ultimo quarto d’ora Rovigo attacca senza sosta. La difesa giallonera rischia, soffre, arretra ma riesce a coprire gli spazi, Rovigo non gestisce al alcuni possessi e, nel recupero, Geldenhuys e compagni allontanano il pericolo. Finisce 22-18 e Viadana raggiunge in finale, per il secondo anno consecutivo, i Campioni in carica della Benetton Treviso. Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 23 maggio Semifinale ritorno FEMI-CZ ROVIGO v MPS VIADANA 22-18 (9-9) Marcatori: p.t. 9’ cp. Bustos G. (3-0); 18’ cp. Bustos G. (6-0); 24’ cp. Bustos G. (9-0); 27’ cp. Law (9-3); 37’ cp. Law (9-6); 43’ cp. Law (9-9); s.t. 5’ cp. Bustos G. (12-9); 7’ cp. Law (12-12); 12’ drop Johansson (12-15); 15’ cp. Law (12-18); 17’ m. Pizarro tr. Bustos G. (19-18); 26’ cp. Bustos G. (22-18) Femi-CZ Rovigo: Basson; Calanchini, Pedrazzi, Pizarro, Pratichetti A.; Bustos G., Legora; Abadie, Burman, Anouer; Barion (12’ st. Tumiati), Reato (cap); Ravalle (28’ pt. De Marchi An.), Mahoney (41’ st. Damiano), Boccalon (16’ st.Ravalle) all. Coppo MPS Viadana: Law; Robertson, Harvey, Cox, Pratichetti M.; Johansson, Wilson (23’ st. Brancoli); Sole (26’ pt. Benatti), Krause, Persico A. (20’ st. Del Fava); Geldenhuys (cap), Hohneck; Elosù (29’ st. Redolfini), Santamaria (15’ st. Ferraro), Sciamanna (14’ pt. Cagna) all. Bernini arb. De Santis (Roma) g.d.l. Sironi (Colleferro), Marchesin (San Donà) quarto uomo: Pier’Antoni (Roma) Cartellini: 22’ pt. giallo Cox (MPS Viadana); 33’ pt. giallo Krause (MPS Viadana) e Anouer (Femi-CZ Rovigo); 45’ pt. giallo Geldenhuys (MPS Viadana) Man of the match: De Marchi An. (Femi-CZ Rovigo) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo) 6/8; Basson (Femi-CZ Rovigo) 0/1; Law (MPS Viadana) 5/5 Note: giornata afosa, campo in buone condizioni. Stadio Battaglini esaurito, 4750 spettatori. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo 4; MPS Viadana 1 Classifica aggregata: MPS Viadana punti 6; Femi-CZ Rovigo 4 Qualificata alla Finale: MPS Viadana

