Superata quota 15mila visite per il sito www.rugbyrovigo.com
di Redazione
15/01/2010
La Femi-Cz Rugby Rovigo è orgogliosa di presentare i dati relativi alle visite effettuate al sito web della società www.rugbyrovigo.com. Presentato ufficialmente lunedì 16 novembre scorso, in poco meno di due mesi il sito ha registrato oltre 15mila visite. Sono, infatti 15.150 gli accessi al sito registrati dal giorno dell’apertura fino al 31 dicembre 2009; con picchi impressionati come quello del 20 dicembre, giorno in cui si è giocata la partita di Amlin Challenge Cup con il Rugby Club Toulon, in cui si sono sfiorati i duemila accessi in sole 24 ore. Altri giorni particolarmente ‘trafficati’ sono stati il primo giorno di apertura del sito e il 29 novembre, quando si è giocato il derby col Petrarca Padova. Il 51,89% delle visite, corrispondente a 7.862 accessi al sito, proviene da interrogazioni sui Motori di ricerca. Questo dato conferma l'importanza strategica della visibilità acquisita in rete dal progetto RugbyRovigo.com grazie alla campagna di Internet marketing online, nonostante la recentissima data di pubblicazione; 4.695 sono le visite da Traffico diretto, cioè da digitazione diretta dell’indirizzo del sito internet sul browser o da richiamo dall’elenco dei Preferiti; questo indice esprime il livello di fidelizzazione dell’utente al sito. Infine sono 2.593, pari al 17,12% del totale, gli accessi tramite Siti di riferimento, ovvero gli accessi al portale provenienti da click su collegamenti presenti su altri siti, segno che la Rugby Rovigo è una realtà presente anche su altri canali di comunicazione online. Per quanto riguarda la posizione geografica degli accessi tra i maggiori poli di provenienza al primo posto troviamo Padova con 4.961 accessi, seguito da Milano con 1.669 accessi; questo dato va interpretato anche tenendo presente che questi sono punti di snodo per le connessioni e comprendono pertanto anche le zone limitrofe (province, comuni). La maggioranza degli accessi proviene dall’area del Nord Italia: su un totale di 15.150 visite, 12.618 arrivano dall’Italia; le restanti 2.532 provengono da diverse aree geografiche nel mondo, principalmente dalla Francia. Da notare comunque che sono stati effettuati accessi da ogni zona d’Italia, a partire da Roma, ma anche dalla Sicilia e dalla Sardegna. Per quanto riguarda le pagine visitate a farla da padrona è, ovviamente, l’homepage, con il 17,48% delle visualizzazioni, questo anche grazie agli aggiornamenti in tempo reale durante le partite, seguita da quella riservata alla squadra con il 7, 47%, poi la galleria immagini con il 2,81%. Ma tutte le pagine del sito vengono visitate in modo abbastanza equilibrato, portando il totale delle visualizzazioni al notevole numero di 129.338. Numeri che segnalano l’importanza di questo fondamentale strumento di comunicazione che permette alla squadra di ottenere una grandissima visibilità, e con essa si mettono in mostra in primis la città e poi tutte le realtà che gravitano intorno alla Rugby Rovigo, gli sponsor su tutti. Senza dimenticare che tifosi e appassionati possono avere notizie a aggiornamenti in tempo reale su una delle squadre più importanti d’Italia con un semplice click.
