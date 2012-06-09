TABELLINO ARGENTINA v ITALIA 37-22
09/06/2012
TABELLINO ARGENTINA v ITALIA 37-22 San Juan, Estadio Bicentenario – sabato 9 giugno Test-match Argentina v Italia 37-22 Marcatori: p.t. 1' cp. Burton (0-3); 8' cp. Contepomi (3-3); 22' m. tecnica Italia tr. Burton (3-10); 25' cp. Contepomi (6-10); 31' m. Leonardi tr. Contepomi (13-10); s.t. 7' cp. Contepomi (16-10); 12' m. Gori (16-15); 14' m. Roncero tr. Contepomi (23-15); 25' m. Senatore tr. Contepomi (30-15); 33' m. Contepomi tr. Contepomi (37-15); 37' m. Bergamasco tr. Bocchino (37-22) Argentina: Tuculet; Agulla (22' st. Montero), Ascarate, Contepomi F. (cap), Gosio; Mieres, Landajo (22' st. Cubelli); Senatore, Leonardi, Fessia (13' st. De La Vega); Farias-Cabello, Lozada (31' st. Macome); Gomez-Kodela (22' st. Tetaz-Chaparro), Guinazu (25' st. Postiglioni), Roncero (36' st. Gomez-Kodela) all. Phelan Italia: Toniolatti; Venditti, Quartaroli, Sgarbi, Benvenuti T.; Burton (25' st. Bocchino), Gori; Barbieri R. (16' st. Favaro), Bergamasco Ma., Zanni; Bortolami (cap, 7' st. Furno), Pavanello A.; Castrogiovanni, Festuccia (25' st. Giazzon), De Marchi Al. (25' st. Romano) all. Brunel arb. Garces (Francia) Cartellini: 20' pt. giallo Cabello (Argentina) Man of the match: Contepomi (Argentina) Note: esordio in Nazionale per De Marchi, Giazzon e Romano
TOUR ESTIVO, ITALIA BATTUTA 37-22 DAI PUMAS A SAN JUAN (TABELLINO CORRETTO)
UNDER 20 E 16. FATTI I XV CHE SCENDERANNO IN CAMPO
