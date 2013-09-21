Loading...

Tabellino ROVIGO-FIAMME ORO corretto

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2013

Gentili colleghi,
in allegato la versione corretta del tabellino VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Fiamme Oro Roma. Errata corrige: cartellino giallo a Benetti al 39' del secondo tempo.
Buon lavoro e scusate la svista

