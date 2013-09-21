Tabellino ROVIGO-FIAMME ORO corretto
di Redazione
21/09/2013
Rugby Rovigo v Fiamme Oro_tabellino.doc
Rugby Rovigo v Fiamme Oro_tabellino.odt
Gentili colleghi,
in allegato la versione corretta del tabellino VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Fiamme Oro Roma. Errata corrige: cartellino giallo a Benetti al 39' del secondo tempo.
Buon lavoro e scusate la svista
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Rugby Rovigo v Fiamme Oro_tabellino.odt
Gentili colleghi,
in allegato la versione corretta del tabellino VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Fiamme Oro Roma. Errata corrige: cartellino giallo a Benetti al 39' del secondo tempo.
Buon lavoro e scusate la svista
Ufficio Stampa
Silvia Stievano
mob. +39 340 8125538
mob. +39 334 7996999
@ [email protected]
Skype: rugby.rovigo.delta
Twitter: twitter.com/RugbyRovigoDelt
Instagram: rugbyrovigodelta
Facebook: facebook.com/RugbyRovigoDelta
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: LA RUGBY ROVIGO BATTE 47-9 LE FIAMME ORO
Redazione